《死侍與金鋼狼》當救星 有望重塑鋼鐵人美國隊長

休傑克曼（右）飾演的「金鋼狼」回歸《死侍與金鋼狼》，讓不少影迷重燃對其他角色的希望。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕備受影迷期待的《死侍與金鋼狼》昨搶先美國在台上映，雖然颱風造成全台多家影城停止營業，不少剛好放颱風假的影迷深怕被爆雷，不畏風雨前往戲院朝聖，讓有營業的戲院出現人潮，證明兩大「漫威救星」的超強吸引力。

由休傑克曼飾演的「金鋼狼」已於2017年告別作《羅根》宣布封爪，這次在好友萊恩雷諾斯的力邀下回歸，並和萊恩飾演的「死侍」一起加入漫威電影宇宙。漫威當家執行長凱文費吉接受《DiscussingFilm》訪問時表示，這證明了如果謹慎處理，就連小勞勃道尼、克里斯伊凡回歸再演鋼鐵人和美國隊長也是有可能的。

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他認為關鍵就是以前所未有的方式、並且做得非常出色，「我們花了兩年多的時間，來為金鋼狼弄清楚這一點。」被問到小勞勃和克里斯回歸更肯定表示：「我覺得休在《死侍與金鋼狼》中的出現和主演是一個很好的跡象，證明如果謹慎處理，這是可以做到的。」《死侍與金鋼狼》已於全台上映。

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