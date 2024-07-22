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娛樂 最新消息

《婆婆2》台南會粉 嗨玩藍白拖大戰

鍾欣凌（右起）、丁也恬、蘇晏霈、Darren、黃姵嘉在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》台南見面會嗨玩「藍白拖鞋大戰」。（公視提供）

〔記者李紹綾／台南報導〕鍾欣凌、丁也恬、黃姵嘉、「Darren」邱凱偉、蘇晏霈昨赴台南出席家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》見面會，5人在活動上與粉絲嗨玩「藍白拖鞋大戰」，丁也恬笑說：「這真的是體力活，這禮拜的運動量很夠了。」鍾欣凌自嘲：「我呼吸就流汗。」

蘇晏霈在劇中有養眼泡澡戲。
（公視提供）

蘇晏霈劇中有養眼泡澡戲，她直呼：「真的是尺度有史以來最大。」丁也恬大讚：「她的弧度很性感。」回憶當時拍攝裸露戲，蘇晏霈表示，原本沒有泡澡戲，是導演鄧安寧臨時加戲，她聽到一口答應，「我也很想要演這樣的戲，跟角色的心境很合所以是OK的，事後導演謝謝我信任他。」但她因來不及準備小可愛，索性穿著內衣泡澡，然而拍完收工後，「我等於是沒穿內衣直接回家，我自己開車，剛好在家附近拍。」

蘇晏霈前陣子到歐洲度假，是否有豔遇？她一臉惋惜說：「差一點有！」她當時在義大利羅馬的餐廳，裡頭的服務生「就是我的菜，有一點心動。」她被搭訕稱讚「妳的微笑很好看。」當下愣住，僅回謝謝，就沒下文，認為「就是要留點遺撼在過去。」

Darren劇中被老婆打壓，老婆第一季由劉品言飾演，但第二季因檔期問題，改由天心演出，被虧角色「佳純」去整容了，談起整容話題，Darren相當開明，可以接受老婆「修修臉」，他覺得只要當事人開心就好，笑說：「不要整到電子鎖都認不出就好。」

至於兩季的老婆誰比較恐怖？Darren笑說：「其實都滿恐怖的，一個是很有歷練、一個是很衝動。」蘇晏霈聽到打趣虧：「果然是男人的嘴。」

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