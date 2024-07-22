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娛樂 最新消息

金秀賢日粉暴增5倍 為黑柳徹子改行程

金秀賢（後）接受黑柳徹子的訪問，兩人相談甚歡。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星金秀賢今年因演出《淚之女王》事業再攀顛峰，近期在亞洲巡迴舉行見面會感謝粉絲的支持，據悉他的日本粉絲俱樂部會員暴增5倍，人氣居高不下。他為接受日本知名主持人黑柳徹子的訪問，特別晚一天回國，還到休息室打招呼，讓黑柳徹子感動不已。

黑柳徹子也是《淚之女王》的粉絲，對於金秀賢的哭戲相當佩服。被問到怎麼說哭就哭？金秀賢笑說在演感情戲時「眼淚不是目的」，而是如何將角色此時的悲傷情緒呈現出來，才是最重要的事。

如今被稱為「哭戲天才」的他，回憶起自己小時候是個愛惡作劇的小男孩，但隨著年紀增長，個性卻越來越內向，連媽媽都擔心，因此推薦他去演戲，「起初我拿著劇本在別人面前讀，手抖還要念台詞，後來漸漸好轉，在謝幕時聽到掌聲，我感到非常開心！」

在《淚》爆紅後，他今年8月又將再度進組，拍攝黑色喜劇《Knock off》。金秀賢坦言，當初沒想到《淚》會這麼受到歡迎，非常感謝大家的喜愛，未來會以更好的作品、演技盡可能的回報大家。

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