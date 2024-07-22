邊佑錫被皇帝保鑣帶衰 重創形象代言飛了

邊佑錫因機場「皇帝保鑣」風波，成為輿論的眾矢之的。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕邊佑錫近日捲入「皇帝保鑣」爭議，儘管並非他本人出錯，不過形象依然受到重創，就連業界也憂心忡忡，傳出原先有幾個品牌相中他當代言人，卻因此事件淘汰邊佑錫，深怕受到影響。

邊佑錫今年憑藉著《背著善宰跑》晉升新一代男神，聲勢水漲船高，一年代言費最高喊到9億韓元（約台幣2123萬元），甚至還有人將他視作金秀賢、李敏鎬的接班人，可見娛樂圈對他的期望有多高。隨著人氣居高不下，機場追星的粉絲也是翻倍成長，保鑣卻以閃光燈照射機場旅客、檢查旅客機票，甚至封鎖機場通道的行為，來保護邊佑錫，因而引發爭議。

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邊佑錫身高逼近190公分，加上今年因戲劇人氣飆漲，迅速成為時尚圈新寵兒。（翻攝自IG）

儘管邊佑錫所屬經紀公司發聲明道歉，並認為責無旁貸，但輿論罵聲仍劍指邊佑錫。韓媒昨報導，邊佑錫今年因為《善宰》，在女性的支持下成為廣告界績優股，卻因為「皇帝保鑣」事件出現很大的變化，有些品牌原先相中邊佑錫的高人氣，將他列為品牌代言大使的候選名單中，如今已將他刪除。

邊佑錫今年走紅後，在亞洲進行巡迴粉絲見面會，雖然劇本數量增加20倍以上，不過韓媒關注他的下一部作品，是否能讓這一位「新男神」坐穩一線明星的地位。

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