Dara甜笑Leo帥氣抵台 二代團韓流音樂祭今晚登場

2NE1的Dara（中）面帶笑容，親切揮手打招呼。（記者朱沛雄攝）

〔記者廖俐惠、朱沛雄／桃園報導〕韓流音樂祭《ONE TONE CONCERT》將在今明兩天舉行，昨天幾組韓星陸續抵台，韓團2NE1的Dara、VIXX的Leo鄭澤運搭乘OZ713班機，在下午現身桃園機場，Dara面對鏡頭笑容可掬，看起來心情相當好；Leo身穿白色上衣、戴眼鏡出現，帥氣又有型。

VIXX的Leo今年再度來台演出，昨帥氣現身桃園機場。（記者朱沛雄攝）

《ONE TONE CONCERT》邀請許多大咖歌手來台開唱，首場邀集Kpop偶像歌手在今晚7點於林口體育館演出，韓團B1A4、Apink及2NE1的Dara、VIXX的Leo都在昨天抵台，Dara身著咖啡色格紋襯衫，入境後雙手滿滿的卡片、禮物，還親切與粉絲對話，並對鏡頭揮揮手告別，萌喊「掰掰」，隨後乘車離去。Leo則是在機場人員的引導下，快步離開現場。

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至於明天的音樂祭則以南韓饒舌歌手為主要陣容，歌手BewhY已提前抵台，活動將在內湖壹電視攝影棚舉行。

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