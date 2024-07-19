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娛樂 最新消息

8角頭齊聚大橋頭 鐵粉嗨八仙過海有看頭

《角頭︱大橋頭》集結眾多角頭大佬同台飆戲，網友大讚是「八仙過海」。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《角頭－大橋頭》昨釋出「大佬篇」花絮，可見蔡振南、龍天翔、喜翔、高捷、太保、夏靖庭、孫鵬、王識賢飾演的幫派大佬同框飆戲，眾人在餐桌上吃飯喬事情，網友大讚彷彿「神仙打架」，更有鐵粉狂刷預告表示要挺到底。

《角頭－大橋頭》集結《角頭》系列最強卡司，由8位演技派戲精演出8位角頭老大，包括「頂庄」老大蔡振南及頭號大將孫鵬，「後港」老大夏靖庭、「北館」精神領袖高捷，及「仁哥」王識賢、太保等人全部回歸演出。

面對「大橋頭」第二代Michael有意打亂角頭秩序，各大角頭起身反抗，夜晚頂樓停車場集結6大幫派開戰，超大規模的大亂鬥場面有望締造全新經典畫面。

演出《角頭》全系列的高捷感性說：「很難得也很可貴、很榮幸這10年的參與。」因應這次故事線，要演出更為年輕的貴董，高捷笑稱盡量保持年輕氣盛的狀態。

此外，蔡振南在《大橋頭》再飾「頂庄」老大勇桑，他坦言《角頭》系列10年走來不簡單，無論善惡都忠實呈現給觀眾。《角頭－大橋頭》8月16日全台上映。

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