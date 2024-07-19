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娛樂 最新消息

金曲原民歌后舞思愛神預言 部落長者客串拍MV 慶功趴成真

金曲獎原住民歌后舞思愛（中）在新歌MV中穿亮片裝熱舞。（風潮音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕阿美族歌手舞思愛在本屆金曲獎以《美感》專輯贏得最佳原住民語歌手獎，新歌《巨美》MV回到成長地基隆奇浩部落取景拍攝，部落長者也客串演出，直呼：「第一次拍MV很好玩，看到舞思愛得到金曲獎很開心，對部落來說很光榮！」

其實《巨美》MV的籌備期是在金曲獎典禮前夕，舞思愛表示當時已將這首歌的背景設定為「金曲慶功宴」，沒想到真的獲獎，成功將金曲獎座帶回部落。

舞思愛MV中將奇浩部落布置成活力四射的派對現場，以原式翻唱走紅的網紅「Ponay」卜耐也受邀演出。

Ponay在MV開場擔任村長廣播報告，集結部落族人為盛大的派對揭開序幕，舞思愛穿著繽紛亮片裝，一起在部落青年從小練舞的廣場熱舞，部落頭目還化身派對DJ趣味演出。

舞思愛另一首《家鄉》MV也選在基隆八斗子大坪海岸進行拍攝，7月27日她也受邀在「基隆浪曲嘉年華」擔任演出嘉賓，當天恰巧是奇浩部落豐年祭，她覺得很開心，一整天都能在娘家與大家同樂。

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