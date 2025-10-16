潘迎紫皈依佛門「禁食禁語禁水16天」 曝光答應參加金鐘原因

「一代女皇」潘迎紫時隔6年再來台公開出席活動，將擔任金鐘獎頒獎嘉賓。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕第60屆金鐘獎綜藝、戲劇頒獎典禮分別於明、後2天在北流音樂中心登場。其中「一代女皇」潘迎紫18日將擔任頒獎嘉賓，她過往演出《一代歌后》等戲曾三度入圍金鐘戲后，今現身受訪，凍齡模樣依舊驚艷全場，她近年潛心修佛，金鐘主辦單位找她擔任嘉賓，她發現跟自己閉關修行的時間撞到，後來延後閉關日，確定要來台當嘉賓，她嬌滴滴說：「台灣是我娘家，娘家60歲生日，我一定要來祝賀！」

潘迎紫凍齡模樣驚艷全場。（記者陳奕全攝）

她近年潛心修佛，原本規劃金鐘期間在香港進行為期一週的閉關，當時她問上師怎麼辦，上師回「妳自己決定」，她為了回娘家，硬是把時間喬開，等金鐘結束後，再參與閉關，她說6月曾在台中完成長達16天的齋戒，當時禁語、禁食、禁水，結果瘦了10磅（約4.5公斤）。

如此虔誠的她，透露是拍《一代女皇》前就皈依佛門，但當時沒有這麼投入佛法，直到疫情那三年，都被關在家，佛堂也不能去，「我就每天坐在電腦前跟上師上課，反而修得比以前更多。」修行讓她保持赤子之心，也讓她懂得「相由心生」的重要，「如果心裡老是想報復、算計別人，臉上就會顯現出來。」

潘迎紫皈依佛門後，一周吃兩、三天素食。（記者陳奕全攝）

皈依佛門後，她一周吃兩、三天素食，因為需要攝取肉類蛋白質，無法全面吃素。但她說來台灣美食當然讓人想念，尤其是牛肉麵，但幾年前看見一段屠宰影片後，決定不再吃牛肉，「以前我最愛牛肉麵，特別是加酸菜，現在一口都不敢吃。」

這趟來台，金鐘主辦方特別問她想吃什麼，她馬上想到過去最愛的鴨舌頭，但話才說出口就後悔，「人家好好的舌頭，幹嘛去吃它呢？」反悔說不要買了，模樣頗真誠可愛。

