娛樂 最新消息

金鐘60》小S回來了！沉寂多月首亮相將「壓軸登場」 網友狂喊：我好想妳

小S即將現身金鐘60星光紅毯。（資料照，記者陳奕全攝）小S即將現身金鐘60星光紅毯。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，「小S」徐熙娣歷經姊姊「大S」徐熙媛驟逝的巨大打擊，情緒一度崩潰、暫時停工，沉寂多月後首度公開現身，選在象徵榮耀與重生的金鐘舞台與蔡康永合體登場。這場久違的「康熙合體」不僅是她從悲傷中重新站起的勇氣展現，也成為全場最受矚目的瞬間。

小S與派翠克憑藉《小姐不熙娣》入圍本屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，並將壓軸踏上星光紅毯亮相現身，下午5時登場後，線上直播湧入超過5千名網友觀看，留言區被「我在等小S」、「SSSS快出來～」、「小S我好想妳」狂刷洗版。隨著典禮進行，主持人接連介紹入圍嘉賓陸續亮相，但小S始終未現身，現場與線上觀眾的焦躁情緒也隨之升溫。

每當攝影機鏡頭切換、紅毯音樂響起，留言瞬間暴衝一波「是小S嗎？」、「拜託給我S姐畫面！」不少人甚至開玩笑寫下「今天整場我只等小S」，顯示她的出現早已成為金鐘紅毯最受期待的一刻。

點圖放大header
點圖放大body
