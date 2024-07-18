晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白冰冰拚收視無懼挑戰 民視急撇換將救場傳言

白冰冰（右）與陽帆主持《超級冰冰Show》拚收視，女王霸氣無懼對手來勢洶洶。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰在民視主持周六黃金時段節目，與康康在中視的節目打對台，雙方各拚收視不相上下，日前傳出民視有意觀望，若白冰冰節目無起色，極可能「換將」找胡瓜救場，對此，白冰冰親曝心聲，認為節目有輸有贏，自信表示自己總是收視冠軍，「碰到挑戰有點刺激是好事。」

白冰冰表示，這兩週大家的收視成績單都開得很漂亮，互有輸贏，她認為，真正的贏家是觀眾，電視台努力做節目，讓演藝市場更活絡，觀眾也有得選擇他們喜歡看的歌手與節目型態，是好事一樁。

白冰冰自認主持多年來一直擁有好成績，只要做節目，總是收視冠軍，「待在舒適圈太久了，碰到挑戰，有點刺激是好事，我很感激與我合作的所有演藝人員與團隊，大家都很認真，辛苦了！」看來女王霸氣猶在，無懼對手挑戰。

至於先前傳出找胡瓜回鍋救場一說，民視執行副總許念台直呼是亂傳，從沒有和胡瓜談過此事，對白冰冰節目仍有很大信心，也說白冰冰只要照常發揮即可。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中