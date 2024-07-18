白冰冰拚收視無懼挑戰 民視急撇換將救場傳言

白冰冰（右）與陽帆主持《超級冰冰Show》拚收視，女王霸氣無懼對手來勢洶洶。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰在民視主持周六黃金時段節目，與康康在中視的節目打對台，雙方各拚收視不相上下，日前傳出民視有意觀望，若白冰冰節目無起色，極可能「換將」找胡瓜救場，對此，白冰冰親曝心聲，認為節目有輸有贏，自信表示自己總是收視冠軍，「碰到挑戰有點刺激是好事。」

白冰冰表示，這兩週大家的收視成績單都開得很漂亮，互有輸贏，她認為，真正的贏家是觀眾，電視台努力做節目，讓演藝市場更活絡，觀眾也有得選擇他們喜歡看的歌手與節目型態，是好事一樁。

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白冰冰自認主持多年來一直擁有好成績，只要做節目，總是收視冠軍，「待在舒適圈太久了，碰到挑戰，有點刺激是好事，我很感激與我合作的所有演藝人員與團隊，大家都很認真，辛苦了！」看來女王霸氣猶在，無懼對手挑戰。

至於先前傳出找胡瓜回鍋救場一說，民視執行副總許念台直呼是亂傳，從沒有和胡瓜談過此事，對白冰冰節目仍有很大信心，也說白冰冰只要照常發揮即可。

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