伊莉莎白二世《天生女王》 保羅麥卡尼10歲就拜倒

「披頭四」成員保羅麥卡尼（左）坦承自10歲起就迷戀女王伊莉莎白二世。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕紀錄片《天生女王》描繪英國女王伊莉莎白二世在位70年的傳奇人生，導演羅傑米契爾透過電影，對女王長年的職守與貢獻提出異想天開的反思，獲外媒盛讚是「完美無瑕的專業之作」。

該片源自於羅傑米契爾在疫情間突發靈感，相中伊莉莎白二世的故事，擲重金買下BBC珍貴且繁多的素材，呈現女王人生各階段的巨大變化。遺憾的是，米契爾在完成該片混音後突然過世，女王則在2022年9月辭世，使這部電影成為絕響。

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英國女王伊莉莎白二世登基時年僅26歲。（海鵬提供）

電影將伊莉莎白與神秘的「蒙娜麗莎」相提並論，臉上總掛著樸實且深具魅力的微笑；伊莉莎白從小頭戴鑽石王冠，散發優雅光芒，她的風格影響奧黛麗赫本，連「披頭四」保羅麥卡尼都坦承自10歲起就迷戀女王。

片中1953年女王加冕典禮的畫面是首次呈現在觀眾眼前，另外可見伊莉莎白與夫婿菲利普親王難得一見的輕鬆日常。《天生女王》於8月16日在台上映。

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