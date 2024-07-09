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娛樂 最新消息

邱宇辰推品牌 王子金援 狗女兒助陣

邱宇辰（右）推個人品牌，找來狗女兒Momo醬拍宣傳照，哥哥邱勝翊金援支持。（CHRISCHIU提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕邱宇辰近期以BL劇《關於未知的我們》人氣翻紅，在哥哥「王子」邱勝翊大力支持下，推出個人品牌，兄弟合體拍攝品牌宣傳照，愛狗的邱宇辰也把「女兒」Momo醬帶來入鏡，笑說：「牠的鏡頭感真是絕了，影片有個鏡頭要牠和我一起轉頭，我並沒有叫牠的名字，但是牠完全跟我同步地轉頭看鏡頭，全場都驚呆。」

邱宇辰歷經節目《模范棒棒堂》及男團JPM的偶像歷練，他將入行18年來的心路歷程，化成一個圍繞內在成長、鼓勵每個人不懼困難、振翅飛翔的個人品牌，王子以實際行動「金援」弟弟圓夢，邱宇辰透露，3年前就有做個人品牌的想法，但當時因為各方因素，導致事情沒有落成，「過了3年，終於可以在最好的時間點跟大家分享，這次的投資金額超過7位數，謝謝我老哥，他算幕後金主。」

王子除了以股東方式參與投資，還將過去10年經營自創品牌的經驗無私地分享給弟弟，邱宇辰分享，品牌成立後，率先推出的是T恤和帽子，接下來會推出狗狗和主人的用品，「因為我一開始的想法，就是想出款狗狗的衣服、加上和主人的親子裝，覺得能跟自己的毛小孩穿一樣的套裝是件很幸福的事。」

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