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娛樂 最新消息

《高雄啤酒音樂節》 告五人雨神同行 唱完夯曲就暴雨

告五人在高雄啤酒音樂節打頭陣登場演出，幸運未受天氣影響。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕告五人前晚忙完花蓮的演出，昨又趕場到高雄參加最後一天的「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」，打頭陣擔任主舞台第一組登場歌手，不過告五人唱完，高雄突下起大暴雨，雷電交加，後續節目被迫中斷近2小時。事後告五人二度登台，和南韓女神Jessica同台合唱彼此的歌曲，全場驚喜。

Jessica（右）和告五人合唱，被誇咬字很清楚。（讀者提供）

演唱《愛人錯過》時，告五人聽到台下全場大合唱，雲安直呼感動，不過因為唱了《你所到之處就下雨》，真的出現大暴雨，網友開玩笑這首歌宛如有魔咒，告五人受訪透露，有在後台掛辣椒祈求好天氣，因此他們演出時未受天氣影響，但雲安提到近期唱這首歌常飄雨，心裡有點害怕，苦笑說：「下次盡量會選在室內場地唱這首歌。」

韋禮安覺得歌迷淋雨聽歌很辛苦，一定要保留大家的愛歌。（寬寬整合行銷提供）

告五人在台上問歌迷，如果明年到高雄開演唱會，大家還會來嗎？事後雲安談到：「希望可以把『宇宙超有趣』的演出帶到高雄，在高雄放煙火，跟大家在戶外體育場一起嗨！」似乎透露明年有意挑戰世運主場館開唱。

Jessica除和告五人合唱自己的歌《SET ME FREE》，也合唱告五人的《好不容易》，告五人誇她中文發音非常標準，大讚：「妳可以唱成這樣真的很厲害。」Jessica還獻唱《BEEP BEEP》、《小幸運》等歌曲。

大雨攪局，部分歌手不得已刪歌，但韋禮安還是保留《如果可以》、《還是會》等歌迷深愛歌曲。最後由南韓饒舌歌手ZICO壓軸登場，獻唱破億神曲《Any Song》，還有最新與JENNIE合作的《SPOT!》等嗨歌。

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