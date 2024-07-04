防彈少年團Jin將擔任奧運火炬手

柾國（左）和Jimin拍攝全新旅行實境秀，展現兄弟日常互動。（Disney+提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團6名成員都在服兵役，目前僅老大Jin率先退伍。Jin近日被官方委任為今年巴黎奧運火炬手，韓媒報導，他將拍攝全新綜藝節目，預計年底前發行新歌，演藝事業將全面回歸。

Jin退伍後行程超忙，演藝事業全面回歸。（翻攝自X）

據報導，BTS在全球受到廣大年輕人歡迎，成團10年不斷傳遞正能量，因此選定Jin當代表擔任火炬手；Jin於6月12日正式退伍，最近被爆加入韓綜《好好休息才好》（暫譯），他將化身一日工人，會前往荒島錄製節目。

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該團最年輕的兩位成員Jimin和柾國於入伍前拍了旅行實境秀《ARE YOU SURE？！》，帶領觀眾遨遊美國紐約、韓國濟州島、以及日本札幌等地，記錄旅行點滴和爆笑互動。

節目忠實呈現Jimin和柾國的生活日常，兄弟倆總有說不完的故事，粉絲們務必把握機會，一窺他們私下的真實互動。《ARE YOU SURE？！》於8月8日在Disney+獨家上架。

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