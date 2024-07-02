天心接戲選老公 配對馬志翔秒成交

馬志翔（左起）、天心首度合作就演夫妻，還有2個帥兒子涂善存及邱宇辰。（大愛電視台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕小三用熱水活活燙死原配後扶正、20年後用電鍋砸死丈夫的社會命案，被翻拍成電視劇。天心、馬志翔、林雨葶、黃薇渟、涂善存、邱宇辰、陳妤、方語昕、安乙蕎、唐振剛、湯志偉出席大愛新戲《我們六個》開鏡儀式。天心挑戰演視障者，透露接拍有3原因，劇本吸引、再次與導演王傳宗合作，第三個原因則是馬志翔，「馬哥啊！這麼多年來一直碰不到，一聽到就接，就是他了，很興奮。」

馬志翔劇中是一位做了很多壞事導致家庭破裂的父親，如何讓他所飾演「林達生」討喜，是一大功課。他首度與天心合作，誇讚：「她是一個很厲害的演員，對自己的角色、對故事都非常有想法，應該可以跟天心姐一起在過程當中去享受。」

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天心飾演6個孩子的視障母親，她試著蒙眼走路、拿東西，讓身心重新認識身障者平常的不便，藉此讓肢體與生活細節的呈現能夠更到位。拍攝前，她和幾位兄弟姊妹的原型人物碰面進行田調，聽著他們說著親身經歷，「這『驚心動魄』的創傷，那種傷痛是成長的軌跡，但似乎也是療癒和放下的過程。」

林雨葶飾演狠毒小三，讓6個孩子在很短的時間內，失去了母親、家庭，甚至失去了父親的陪伴護佑。她看完劇本直喊：「覺得這個角色也太瘋了！我想是成為我演員生涯的轉捩點。」因為她滴酒不沾，要飾演一個酗酒成癮的人，更覺得挑戰，也是身為演員最令人興奮的事，「希望我能將這個為了愛情瘋魔的女人好好傳達出來。」

涂善存飾演老二，透露小學時經歷了父母的離異，雖然少了一般家庭可能有的平穩，但還好有身邊親戚家人的支持與鼓勵，「對我來說，也許這份巨變是我人生當中更重要的轉機。」邱宇辰飾演機智靈活、適應力很強、很獨立的老三。現實生活中，他由奶奶帶大，祖孫情感很深，奶奶離世對他來說是人生中的巨變。他透露小時候和哥哥「王子」邱勝翊感情很不好，愛比較、愛競爭，長大後反而彼此相輔相成。

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