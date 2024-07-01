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娛樂 最新消息

金曲35掀波 Lulu改編兒歌挨轟

Lulu改編爭議兒歌《蘑菇濃湯》當開場曲，讓觀眾難以接受。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第35屆金曲獎引發不少爭議，從王力宏換人風波、中國歌手放鳥、主持人唱爭議歌曲、巴奈感言消失，到熱狗麥克風失聲等，讓不少觀眾都表示不能接受。

原定將在典禮上致敬已故歌手李玟的王力宏，因消息曝光後引發不小爭議，經紀公司為避免模糊大眾焦點，決定讓王力宏請辭演出；角逐歌王的中國歌手許鈞和裘德，在典禮開始前一小時才宣布不克出席，臨時放鳥金曲讓主辦單位措手不及。

主持人Lulu改編兒歌《蘑菇濃湯》為典禮揭開序幕，不過因為該歌曲是青峰前經紀人林暐哲公司的作品，而青峰曾公開歌曲黑幕，並以「毒菇」一詞加以諷刺，部分觀眾認為主辦單位思慮不周，不該讓重要典禮上出現具爭議性的歌曲。

熱狗衰遇放送事故，他在台上演唱到一半時，手上的麥克風突然沒聲音，無助到只好下跪向觀眾求情，而他後來也拿下歌王寶座，心情有如坐雲霄飛車；榮獲最佳台語專輯獎的巴奈，致詞時提到「勿忘天安門事件」引發關注，不過此相關內容卻消失在官方臉書，引發爭議。

針對巴奈致詞感言未能完整呈現全文，以及熱狗表演時麥克風失聲等事件，文化部在典禮結束後發出聲明道歉，「文化部及承辦單位虛心接受各界意見，針對疏失部分已立即進行檢討，亦將予以咎責，並作為往後各項典禮的借鏡。」

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