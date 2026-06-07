「電視史上最狂反轉」留下懸念！柯林法洛《謎探休格》再陷失蹤人口迷局

柯林法洛在《謎探休格》以復古西裝造型現身，展現成熟魅力。（Apple TV 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾以出人意料的劇情轉折掀起全球熱議的Apple TV 懸疑影集《謎探休格》，即將推出全新第二季。官方近日公開最新預告，柯林法洛飾演的私家偵探約翰休格再度回歸，在第一季震撼結局留下巨大懸念後，新一季將帶來更加複雜的失蹤案件與更危險的陰謀，也讓不少觀眾引頸期盼後續發展。

柯林法洛（左）在《謎探休格》第二季繼續追查失蹤妹妹的下落。（Apple TV 提供）

《謎探休格》由金球獎影帝柯林法洛主演並身兼監製，以充滿黑色電影風格的影像語言，重新詮釋經典私家偵探故事。第一季播出時憑藉獨特敘事手法與意想不到的劇情轉折成為話題之作，不少媒體更將其列為近年最值得關注的黑色驚悚影集之一。柯林法洛在劇中以復古西裝造型現身，展現成熟魅力，也成為影迷津津樂道的一大亮點，影評更稱之為「史上最迷人的柯林法洛」。

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來到第二季，約翰休格選擇繼續留在洛杉磯，一面追查失蹤妹妹的下落，一面接下一宗全新委託案。他受託尋找一名拳擊新秀失聯已久的哥哥，原以為只是單純失蹤案件，卻隨著調查深入逐漸牽扯出橫跨整座城市的黑暗勢力。面對愈發危險的真相，休格也將被迫思考自己願意為了追求正義付出多少代價。

《謎探休格》第二季將於6月19日在Apple TV 全球同步上線，每週五推出全新集數。

《謎探休格》第二季預告：

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