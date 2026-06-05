（新碟快報）《科學新娘！》大膽顛覆經典怪物傳說 《天使之卵》歷久不衰數位修復登場

〔記者許世穎／專題報導〕本次新碟快報推薦三部風格截然不同的話題作品，從大膽顛覆經典怪物傳說的《科學新娘！》，到押井守與天野喜孝聯手打造、歷久不衰的動畫神作《天使之卵：數位修復珍藏版》，再到勇奪坎城雙項大獎的《總統的蛋糕》，無論是收藏玩家、動畫迷或藝術電影愛好者，都能找到值得珍藏的新選擇。

奧斯卡影后潔西伯克利在《科學新娘！》一人分飾三角。（資料照，華納兄弟提供）

由好萊塢才女瑪姬吉倫荷再度執導的《科學新娘！》，被譽為2026年最具原創性與話題性的作品之一。故事重新演繹經典科學怪人神話，描述孤獨的科學怪人尋求科學家協助創造伴侶，卻意外掀起一連串超乎想像的瘋狂事件。

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《科學新娘！》UHD+BD雙碟限定鐵盒版，極具收藏價值。（得利影視提供）

奧斯卡得主克里斯汀貝爾攜手新科奧斯卡影后潔西伯克利，以及金獎影后安妮特貝寧同台飆戲，其中潔西伯克利更一人分飾三角，展現驚人的表演層次。此次推出藍光BD、UHD單碟限定版，以及UHD+BD雙碟限定鐵盒版，提供影迷不同收藏選擇。藍光BD特別收錄包括：「縫合而成的科學新娘！」、「塑造角色造型」、「靈感繆思」、「重新演繹的怪物及科學新娘派對」。

經典動畫《天使之卵：數位修復珍藏版》則迎來誕生40週年的全新修復版本。由動畫大師押井守執導、知名藝術家天野喜孝擔任美術設計，作品以充滿宗教隱喻與哲學思辨的影像風格聞名，被無數動畫創作者視為殿堂級神作。

《天使之卵：數位修復珍藏版》為該片誕生40週年的全新修復版本。（得利影視提供）

數位修復版全面提升畫質與音效，重現天野喜孝原畫細膩而瑰麗的視覺魅力，同時收錄押井守與天野喜孝珍貴訪談內容，帶領觀眾深入探索作品誕生過程。本次影音商品推出藍光BD以及DVD，藍光版本更加碼附贈6入藝術典藏卡，極具收藏價值。

另一部備受矚目的作品《總統的蛋糕》，則以孩童視角呈現極權統治下的人性光輝。電影背景設定於1990年的伊拉克，描述9歲女孩拉米雅意外肩負為總統生日製作蛋糕的任務，並與祖母展開一段充滿挑戰的旅程。

《總統的蛋糕》推出DVD。（得利影視提供）

作品以純真的兒童視角反襯獨裁體制的荒謬現實，不僅勇奪坎城影展金攝影機獎與觀眾票選獎，也因真摯動人的情感描寫獲得國際影壇高度肯定。本次推出DVD版本，讓更多觀眾能夠收藏這部兼具歷史背景與人文溫度的佳作。

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