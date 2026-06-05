「沒有台灣會活不下去」！明居正斷言「美國會保台」 喊話藍白別幫中共

〔記者邱奕欽／台北報導〕台大政治系名譽教授明居正，近日在劉寶傑節目中，分析美中台局勢表示，台灣在當前國際局勢中，具有不可取代的戰略地位，他更直接向藍白營支持者喊話，認為應該看清國際現實，「真的要幫中共講話嗎？」並直言美國在關鍵時刻捨棄的會是中國，而非台灣。

明居正（右）在劉寶傑的節目上斷言，「沒有台灣，美國很難再次偉大」。（組合照，翻攝自臉書）

明居正作客《寶傑點兵》時指出，如果中國突然拿下台灣，美國即使來不及介入，後果也將衝擊美國自身利益。明居正表示，美國近年強調「再次偉大」，但若失去台灣這個關鍵夥伴，美國將難以達成目標，他進一步分析台灣擁有全球最先進的半導體產業，在高端晶片領域具備難以取代的優勢，因此台灣的重要性遠超一般經貿關係。

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居明正（下）喊話藍白別幫中共講話。（翻攝自臉書）

談到台灣與中國的差異時，明居正認為，美國雖然從中國進口大量商品，但許多產品仍可從其他國家取得，差別僅在價格或品質；反觀台灣生產的高端晶片，目前在全球市場幾乎沒有替代來源，他因此強調美國在戰略利益考量下，勢必更加重視台灣的角色，甚至直言「美國沒有台灣會活不下去」，相關發言也引發不少觀眾關注。

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