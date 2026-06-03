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為新戲瘋狂健身！男星過苦行僧生活 路過甜點店苦笑：只能用聞的

孫其君（右）、楊潔玫（左）南下宣傳《大愛街2巷》，中為主持人呂美雲。（大愛電視提供）孫其君（右）、楊潔玫（左）南下宣傳《大愛街2巷》，中為主持人呂美雲。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕孫其君在大愛劇《大愛街2巷》客串飾演健身教練「其君」，今（3日）南下高雄參與線上讀書會宣傳。他不僅在現場大方分享自己為了角色深入鑽研運動影片的心路歷程，更親自帶領台下觀眾體驗他為劇中長輩量身打造的健康美學，展現十足的親和力。

孫其君劇中受邀指導社區運動，為了精準詮釋這個專業角色，他在開拍前做足功課，反覆在網路上觀察角色原型「柏任」專業帶操的樣貌。孫其君透露，雖然自己從大學時期就非常熱愛運動，不僅打籃球也跑田徑，但他嚴謹表示：「帶操有專業，要帶的不只年輕人，還有年長者，要做研究才會像角色原型本人」。

孫其君赴高雄宣傳《大愛街2巷》。（大愛電視提供）孫其君赴高雄宣傳《大愛街2巷》。（大愛電視提供）

孫其君強調，運動前的熱身極其重要，否則受傷反而得不償失。考慮到社區長輩的安全，劇中所有帶操的動作，都是孫其君精心微調、親自設計的。在讀書會現場，他更即席演出，親自教導觀眾如何透過簡單的椅子動作把身體打開，並貼心建議：「暖身跟做操要慢，真正的運動是爆發力跟速度。」推薦大家每天起床後都可以練習，讓一整天的身心靈都更有精神。

孫其君（右）、楊潔玫（左）赴高雄宣傳《大愛街2巷》。（大愛電視提供）孫其君（右）、楊潔玫（左）赴高雄宣傳《大愛街2巷》。（大愛電視提供）

拍完《大愛街2巷》後，孫其君坦言自己對人際關係有了截然不同的深刻看法。他認為整部戲的核心都在探討「關係」，並感性分享自己的體悟，平時大家都很愛講「我」，但若能在人際交往中改用「我們」替人設身處地思考，讓對方感到舒服且被接受，這就是一種溝通與說話的藝術。

孫其君目前正為下一部新戲積極健身、戒澱粉，他透露現在每天只能過著「吃菜度日」的苦行僧生活。看著同場藝人楊潔玫在現場分享熱愛的甜點，他忍不住苦笑說：「最想去逛甜點店，只能用聞的，用其他的感官去享受一下。」為了演藝專業展現出高度自律的敬業態度。

孫其君在《大愛街2巷》客串飾演健身教練「其君」。（大愛電視提供）孫其君在《大愛街2巷》客串飾演健身教練「其君」。（大愛電視提供）

對於這部作品，孫其君認為《大愛街2巷》的切入點非常特別：「不只是講關係跟愛，而且有解釋什麼是愛，也會教如何去愛，看完對親子朋友的關係，都會有不一樣的見解。」他期許觀眾能透過這部充滿溫馨笑料的輕喜劇，在忙碌且步調緊湊的都會生活中，重新找回與人相處最真誠、最溫暖的溫度。

《大愛街2巷》已於5月14日起開播，每週一到週五每晚八點，於大愛頻道與大愛劇場YouTube頻道同步播出。

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