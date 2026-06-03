八點檔男星遭女婿設局害到中風 坐輪椅慘遭「水刑凌虐」全身濕透

〔記者李紹綾／台北報導〕吳皓昇在民視八點檔《豆腐媽媽》飾演反派大魔王「王正豪」，日前因慘遭女婿李運慶設計陷害，落得悲慘中風的下場，讓觀眾直呼：「大快人心！」劇組日前頂著高溫拍攝「世紀報應戲」，陳仙梅在公園偶遇落魄的吳皓昇，憤而將坐在輪椅上的他推向灑水器附近瘋狂凌虐。現場水花四濺、全身濕透，場面既揪心又充滿喜感。

吳皓昇在《豆腐媽媽》中風失語，遭灑水器狂噴全身濕透。（民視提供）

對於角色終於迎來現世報，吳皓昇私底下大方自嘲：「囂張沒有落魄的久！王正豪跋扈了一百多集，沒事就打人、罵人、踹人，迎來的卻是中風上身。」他幽默透露，自從拿到中風的劇本後，身邊的演員同事紛紛投來羨慕的眼神，開玩笑虧他：「你這次缺血性中風不用臉歪嘴斜，只有失語負責『咿咿啊啊』就好，不用背台詞真爽！而且大家還要服侍你，去哪裡都有人推輪椅。」本以為這是一趟不用背詞的「爽缺」之旅，沒想到接下來的劇情發展，卻完全超乎他的想像。

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吳皓昇在《豆腐媽媽》中風失語，遭灑水器狂噴全身濕透。（民視提供）

吳皓昇苦笑表示：「萬萬沒有想到，我應該會成為唯一一個中風了，還越來越黑的人！」原來，他自從在劇中癱瘓後，幾乎天天都要出外景，不是被從床上拖下來凌虐，就是正中午被帶到公園曬太陽、被水狂噴，接下來甚至還要面臨「差點被車撞」的驚險動作戲，所有慘事無一倖免。

吳皓昇在《豆腐媽媽》中風失語，遭灑水器狂噴全身濕透。（民視提供）

外界看似輕鬆的「免背台詞」，背後代價更是極高。吳皓昇透露，因為角色設定為失語狀態，他必須長時間用喉嚨深處發出「咿咿啊啊」的聲音，其實非常傷聲帶，每天收工喉嚨都痛到必須狂吃喉糖急救，讓他忍不住直呼：「真慘！」

吳皓昇在《豆腐媽媽》中風失語，遭灑水器狂噴全身濕透。（民視提供）

雖然戲裡被水潑得狼狽不堪、慘不忍睹，但天性樂觀的吳皓昇也大方分享了當天的拍攝趣事。他笑說，拍攝當天體感溫度高達 37 度，所有人都在烈日下曬到快融化，唯獨他有中風專屬的「特殊待遇」，可以坐在輪椅上、名正言順地在樹蔭底下「玩水」，其實開心的很。

吳皓昇在《豆腐媽媽》中風失語，遭灑水器狂噴全身濕透。（民視提供）

最後，吳皓昇也貼心地向觀眾喊話，希望大家看了「王正豪」最近的悲慘報應後，可以稍微解氣一下，也請繼續鎖定接下來更精彩、更不可思議的劇情發展。

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