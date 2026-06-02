辣妹舞者坐王力宏大腿貼臉！全場粉絲尖叫狂喊「放開她」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」王力宏近期在中國杭州舉辦「最好的地方II巡迴演唱會」吸引大批歌迷朝聖，其中一段貼身互動意外成為全場焦點，畫面可見辣妹舞者坐上王力宏大腿，2人近距離對視、鼻尖幾乎相貼，台下的女粉絲們作勢崩潰齊聲狂喊「放開她！」相關影片迅速在社群平台瘋傳。

王力宏在演唱《美》時與女舞者近距離互動，台下女粉絲齊喊「放開她」。（組合照，翻攝自微博）

王力宏昨（1日）晚間在杭州奧體中心體育場「大蓮花」舉辦巡演，但就在歌曲《美》的演唱橋段中，女舞者張鈴茹突然轉身坐上他的腿，接著緩緩靠近，2人面對面互動，鼻尖幾乎碰觸。現場大螢幕同步放大特寫，深情對視的畫面讓全場尖叫聲四起，女粉絲們更不約而同作勢吃醋、崩潰狂喊「放開她！讓我來！」也紛紛拿出手機記錄這段演出。

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事實上，「放開她」早已是王力宏演唱會上的經典應援口號。由於《美》一曲經常安排王力宏與舞者進行近距離互動，每當出現曖昧感十足的表演橋段，台下的女粉絲們便會默契十足地高喊「放開她，讓我來」，藉此表達對偶像的喜愛與投入感，過去在中國多場演唱會上，都曾出現相同應援場面，甚至被粉絲戲稱是《美》的「公式化應援」。

畫面曝光後，網友也紛紛留言表示「這段真的百看不厭」、「每次聽到放開她都覺得很好笑」、「全場一起喊超有參與感」、「這首歌根本自帶應援文化」，也有粉絲認為，正是因為王力宏與舞者展現十足舞台魅力，加上觀眾默契配合，才讓《美》成為演唱會中最具代表性的互動橋段之一。

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