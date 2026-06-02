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娛樂 最新消息

温嵐敗血症原因曝光！險裝葉克膜 鄭怡心疼發聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕動感歌后温嵐因敗血性休克緊急住進加護病房，引發外界關心。她在歷經治療後已順利出院返家休養，稍早透過社群平台發長文報平安，坦言這次是「被自己打敗」，首度還原從敗血症休克到重獲新生的驚險過程。與温嵐同門的民歌天后鄭怡也心疼發聲。

溫嵐發長文報平安。（資料照，記者陳奕全攝）溫嵐發長文報平安。（資料照，記者陳奕全攝）

温嵐表示，5月14日清晨突然出現劇烈腹痛、盜汗及全身無力症狀，原本還準備搭機前往上海進行演唱會彩排，一度以為只是普通感冒，沒想到病況急速惡化。送醫檢查後才發現體內有一顆2公分腎結石，外層還包覆膿泡，造成尿路阻塞及嚴重感染，細菌進入血液後引發全身性敗血症，進一步演變成敗血性休克。

民歌天后鄭怡。（資料照，星光娛樂提供）民歌天后鄭怡。（資料照，星光娛樂提供）

她透露，入院時血壓一度降至30多，多重器官功能受到影響，情況十分危急，醫師更告知家人必須緊急洗腎。當時腦中不斷浮現「血壓上不來」、「葉克膜」、「腎插管」、「洗腎」等字眼，雖然努力保持清醒，身體卻完全使不上力。

經歷這場大病後，温嵐坦言深刻體會到健康並非理所當然，過去總覺得自己可以硬撐，忽略身體發出的警訊，直到面臨生死關頭，才明白生命有多麼脆弱。

温嵐送醫搶救，鄭怡這段時間也很著急，心疼表示：「藝人就是這樣，有時工作量很大很累，但在上台的時候都必須用盡全身所有精力完成表演，承擔的壓力也很巨大。」慶幸温嵐能夠平安出院。

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