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第一次離死亡這麼近！ 温嵐獲重生首發聲

第一次離死亡這麼近！ 温嵐獲重生首發聲温嵐因「敗血性休克」緊急送入加護病房，今天上午首度透過臉書發聲坦言人生第一次感覺自己離死亡那麼近。（翻攝自温嵐臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕46歲歌后温嵐驚傳因「敗血性休克」被緊急送入加護病房，今（2）日上午她在臉書首發聲：「被自己打敗，從敗血症休克直到重獲新生，原本以為只是一般的感冒，竟在意識模糊中展開了一場與死神的拔河，歷經人生中最驚險的生死考驗。」

温嵐回憶5月14日清晨，她感覺劇烈腹痛，全身盜汗無力，原本當天要飛往上海準備演唱會彩排，趕緊聯絡經紀人更改晚一點的航班，透露自己身體非常不舒服，以為休息一下就會好轉。

然而病情急速惡化，温嵐被送到醫院急診室拍了X光跟斷層掃描後才知道，竟然有顆2公分的腎結石，而且外面還包著膿泡阻塞了尿路，造成嚴重感染；細菌迅速進入血液，引發全身性敗血症，進而演變成敗血性休克。

醫師告訴温嵐家人，進院時血壓下降到30多，病毒量已超過40多萬，多重器官功能受到影響，情況十分危急，並告知必須緊急洗腎，她回憶當時心境：「我努力讓自己保持意識清醒，但身體卻使不上任何力氣，且非常疼痛。幾個關鍵字在我腦海中浮現：血壓上不來、葉克膜、腎插管、洗腎。」

後來温嵐被推到重症病房進行搶救，護理人員卻找不到她的血管，最後只好從脖子注射升壓劑、抗生素還有點滴。當她被推進加護病房時，已經凌晨了，「生命彷彿走到了一個未知的十字路口。身上插滿各種管路，耳邊充斥著監測儀器規律的聲響。高燒、疼痛、虛弱與意識模糊交織在一起，讓我無法分辨白天與黑夜。」

那段時間裡，温嵐感受到前所未有的恐懼，第一次如此真切地感受到，死亡離自己竟然這麼近，她說：「在加護病房的11天裡，曾經以為理所當然的呼吸、吃飯、下床走路，原來都是如此珍貴的事情，每一天都像是一場戰鬥。」

温嵐臉書全文

「被自己打敗」
從敗血症休克直到重獲新生
原本以為只是一般的感冒，竟在意識模糊中展開了一場與死神的拔河，歷經人生中最驚險的生死考驗。
2026/5/14 清晨，我感覺劇烈腹痛，全身盜汗無力。原本當天要飛往上海準備演唱會彩排，我趕緊聯絡經紀人更改晚一點的航班。我身體非常不舒服，還以為休息一下就會好轉。
然而病情急速惡化，被送到醫院急診室拍了X光跟斷層掃描後才知道，竟然有顆兩公分的腎結石，而且外面還包著膿泡阻塞了尿路，造成嚴重感染。細菌迅速進入血液，引發全身性敗血症，進而演變成敗血性休克。
醫師告訴家人，進院時血壓下降到30多，病毒量已超過四十多萬，多重器官功能受到影響，情況十分危急，並告知必須緊急洗腎，洗腎
我努力讓自己保持意識清醒，但身體卻使不上任何力氣，且非常疼痛。
幾個關鍵字在我腦海中浮現：「血壓上不來、葉克膜、腎插管、洗腎」。
後來推到重症病房進行搶救，護理人員卻找不到我的血管，最後只好從脖子注射升壓劑、抗生素還有點滴。
當我被推進加護病房時，已經凌晨了。生命彷彿走到了一個未知的十字路口。身上插滿各種管路，耳邊充斥著監測儀器規律的聲響。高燒、疼痛、虛弱與意識模糊交織在一起，讓我無法分辨白天與黑夜。
那段時間裡，我感受到前所未有的恐懼。第一次如此真切地感受到，死亡離自己竟然這麼近。
在加護病房的11天裡，曾經以為理所當然的呼吸、吃飯、下床走路，原來都是如此珍貴的事情。每一天都像是一場戰鬥。
我要感謝北醫的醫護團隊。是你們專業的判斷、不眠不休的照顧，以及永不放棄的精神，把我從鬼門關前一步一步救了回來。每一次檢查、每一句鼓勵、每一份細心照護，監測生命徵象、給予抗生素治療與各項支持療法，都是支撐我走過難關的重要力量。
當我的病情稍有起色時，大家都替我感到高興；當數值出現波動時，又立即展開搶救。也正是他們專業且不放棄的精神，助我一步一步從鬼門關前走回來。
住院期間，我要感謝我的老弟温昊，每天奔波在公司跟醫院，還要安撫老媽的情緒；感謝經紀人牟哥處理演唱會以及工作延期事宜，讓我專心養病；感謝好友亦帆每天的陪伴、小蘭天天煲雞湯、男友雷諾的守護，當然還有好多好多溫暖的力量——每一封簡訊、每一段語音……
當我躺在病床上無力說話時，你們卻承受著巨大壓力與擔憂，卻還假裝若無其事地鼓勵著我。
你們的陪伴與牽掛，讓我知道自己不是孤軍奮戰。無論多麼痛苦，我都必須努力奮戰到底。
這次經歷讓我深刻體會到，健康不是理所當然的事情。過去總覺得自己可以撐，忽略身體發出的警訊，直到真正面臨生死關頭，才明白生命有多麼脆弱。能夠再次呼吸、再次走路、再次和家人相聚，原來都是如此珍貴的幸福。
如今已出院回到家了，回想起在醫院的日子，我依然心有餘悸，但更多的是感恩。除了感謝醫護人員的全力搶救，感謝家人，還有你們的集氣加油，更要感謝自己沒有放棄希望。
這場與死神搏鬥的經歷，讓我學會珍惜生命、重視健康，更懂得把握當下的每一天。
因為我知道，能夠平安活著，本身就是一種幸福；有你們，更是我人生的幸運。
我保證我會好好照顧自己的身體，休息一段時間後，我會健康的重返舞台。
等我！

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