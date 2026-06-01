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娛樂 最新消息

張凌赫活動出事 霸氣宣布粉絲交通住宿費全額補償

中國男星張凌赫因《逐玉》爆紅。（翻攝自IG）中國男星張凌赫因《逐玉》爆紅。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕因《逐玉》人氣再攀高峰的中國古裝男神張凌赫，前天抵達廣西省南寧市東站，因高挑身材與帥氣私服引發接機暴動，不料這股熱潮昨演變成驚險商場意外。

綜合媒體報導，張凌赫原定昨午出席南寧萬象城的眼鏡品牌活動，由於這是他首次造訪南寧，現場吸引大批粉絲從凌晨起徹夜排隊，誓言要近距離捕捉男神風采，卻疑因現場控管人力不足沒有安排分流，許多粉絲失控湧入，更導致商場入口鋼化玻璃被當場擠碎，目擊者驚恐說:「有5人輕微擦傷。」因安全考量，活動在下午1時57分緊急宣布取消。

張凌赫人氣高漲，粉絲昨擠爆南寧百貨大樓。（翻攝自微博）張凌赫人氣高漲，粉絲昨擠爆南寧百貨大樓。（翻攝自微博）

張凌赫工作室昨晚緊急發表聲明，以「安全始終是我們的首要考量」對外表示，為了不讓遠道而來的粉絲平白蒙受經濟損失，工作室展現極大誠意，宣布對所有自發前往南寧的參與者提供「全額補償」，報銷範圍包括交通及住宿，自5月30日至5月31日期間，凡參與該活動民眾在南寧市的住宿費用，以及5月30日至6月1日期間的機票、高鐵、火車、長途汽車購票的退改簽費用，甚至南寧市市內計程車費、公車、地鐵費用等，只要能附上自身目的地是該商場的憑證即可申請。

相關新聞：張凌赫活動出事了！粉絲瘋擠「大門玻璃碎一地」踩踏畫面流出

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