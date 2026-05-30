雙雄對決！雷米馬利克自聘精神科醫生助威 盤審羅素克洛

羅素克洛（右）和雷米馬利克在《紐倫堡》雙雄對決。（海鵬提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《索命黃道帶》編劇詹姆斯范德比爾特執導的歷史驚悚片《紐倫堡》，改編自美國作家傑克艾爾海紀實著作《納粹與精神科醫生》。片中集結兩大奧斯卡影帝羅素克洛與雷米馬利克，展開高張力心理對決。雷米飾演美國陸軍精神科醫生道格拉斯凱利，在紐倫堡審判期間負責評估並監控羅素飾演的納粹元帥赫爾曼戈林。

不同於傳統法庭電影側重法律攻防，《紐倫堡》更偏向心理驚悚，深入挖掘大屠殺策劃者的內心世界，聚焦「平庸的邪惡」概念。雷米在片中飾演真實人物凱利，負責評估22名納粹戰犯的精神狀態，試圖理解「邪惡是否存在本質」。為詮釋角色，雷米開拍前特地自費聘請精神科醫生，研究專業思考與分析方式，並將其轉化為角色的觀察與對話策略。

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隨著凱利與戈林展開一對一心理交鋒，逐漸發現「邪惡其實與常人無異」，也讓他陷入強烈的道德衝擊與自我懷疑。導演范德比爾特形容兩位影帝的表演風格形成強烈對比，羅素像一頭「受困的雄獅」，充滿壓迫與侵略性；雷米馬利克則像「敏銳的黑貓」，在暗處觀察並伺機出手，讓兩人的對手戲充滿緊繃張力。

雷米馬利克在《紐倫堡》飾演美軍精神科醫生凱利，負責評估22名納粹戰犯的心智狀態，試圖破解「邪惡基因」。（海鵬提供）

凱利在歷史上確有其人，是美國陸軍精神科醫生與心理學家，擅長運用「羅夏墨跡測驗」分析人格。他奉命評估包含戈林在內的22名納粹高層，判斷其是否具備受審能力，並在審判結束後出版《紐倫堡的22個房間》。

然而在長期研究後，凱利逐漸認知到這些戰犯並非想像中的怪物，「邪惡與常人無異」的結論對其造成巨大衝擊。1958年元旦，凱利在家人面前服下氰化物自殺，結束生命，而其死亡方式與戈林如出一轍。

羅素克洛（左）和雷米馬利克在《紐倫堡》展開高張力的心理攻防。（海鵬提供）

雷米第一天進組便與羅素拍攝對手戲，羅素不僅對其過往作品表達讚賞，片場更展現強烈領袖氣場，甚至帶領飾演納粹戰犯的演員一同進場、唱歌排練，營造出令人不安卻極具說服力的氛圍。雷米坦言，片中緊張與手心冒汗的反應皆為真實狀態，「並非刻意演出」。

此外，雷米為角色準備不僅止於專業研究，也隨身攜帶《紐倫堡的22個房間》作為理解角色心理的依據。由於角色情緒與內容過於沉重，電影殺青後他仍花費約兩年時間，才逐漸脫離角色陰影，回歸正常生活。

《紐倫堡》在影展與評價上表現亮眼，入選紐約影評人協會年度十大電影，並榮獲聖賽巴斯提安國際影展最佳影片與哈特蘭國際影展觀眾票選最佳影片。電影將於6月5日在台上映。

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