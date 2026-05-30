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正妹主播巧遇黃仁勳！友人搶買單請客 AI教父神回：我比較有錢

〔記者蕭方綺／台北報導〕有「AI教父」之稱的黃仁勳近日訪台，再度掀起追星熱潮。主播劉盈盈分享一段巧遇趣事，透露與朋友到私廚餐廳「春韭」用餐時，意外與黃仁勳同場，朋友甚至熱情表示想替他買單，沒想到黃仁勳一句幽默回應，讓現場笑聲不斷。

主播劉盈盈是黃仁勳的大粉絲。（翻攝自臉書）主播劉盈盈是黃仁勳的大粉絲。（翻攝自臉書）

劉盈盈表示，當天和朋友到春韭聚餐，抬頭一看竟發現黃仁勳也在現場與家人用餐。她笑說，原本以為這位科技巨頭會散發嚴肅氣場，沒想到看到的卻是「黃爸爸」與家人輕鬆聚餐的溫馨畫面。

席間，劉盈盈的朋友興奮上前表示，希望能請黃仁勳吃飯，以感謝他讓台灣在國際舞台上受到更多關注。沒想到黃仁勳當場幽默回應：「我比較有錢，不用請我吃飯啦！」一句話逗得全場哈哈大笑。劉盈盈也打趣形容，這大概是世界上最讓人無法反駁的拒絕請客理由。

劉盈盈分享黃仁勳在名牌包簽名的畫面。（翻攝自臉書）劉盈盈分享黃仁勳在名牌包簽名的畫面。（翻攝自臉書）

除了展現親民作風，黃仁勳當天對粉絲的合照、簽名要求也幾乎來者不拒。劉盈盈透露，甚至有人直接拿出名牌包請他簽名，只見黃仁勳神情專注地在包包上落款，讓原本就價值不菲的精品包瞬間升級成「科技巨頭限量聯名款」，引發現場一陣歡呼。

劉盈盈笑說，這頓飯不只吃得滿足，更被黃仁勳的個人魅力徹底圈粉，「肚子飽了，心靈也被兆元男的魅力狠狠充飽電。」

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