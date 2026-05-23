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娛樂 電視

八點檔男星得B流「馬路上狂被車撞」 談朱宇謀「桃花煞」全說了

〔記者李紹綾／台北報導〕第11屆伊林璀璨之星演藝組季軍出身的亮曦，昨（22日）扛下第15屆璀璨之星報名起跑記者會的主持棒。近年他以流暢口條活躍於各大活動，還積極跨足戲劇圈，最近才剛殺青台視八點檔《寶島西米樂》。受訪聽完同門超模王思偉的「北車撲街縫9針」落難記後，忍不住悲從中來，加碼爆料自己拍八點檔時，也曾當過一回「拿命在換新台幣」的極限運動員。

亮曦在《女人我最大》擔任代理班長。（記者胡舜翔攝）亮曦在《女人我最大》擔任代理班長。（記者胡舜翔攝）

亮曦跨足拍八點檔，深深體會到演藝圈最殘酷的現實就是「on檔戲不能停」，他回憶當年拍攝台視《追分成功》時，自己其實早就重感冒、身體快要垮掉，但因為進度在燒，只能硬著頭皮上陣。

亮曦心有餘悸笑說：「我記得那天一直拍被車撞的戲，拍完才去醫院急診，結果被診斷是B流。」沒想到在戲裡被車撞還不夠，戲外還被強大病毒體迎面痛擊，這也讓他深刻體會到拍八點檔「保持身體健康」才是最重要的事情。

亮曦近年拓展演藝版圖，目前在經典綜藝節目《女人我最大》擔任代理班長。不過，該節目的固定班底朱宇謀，日前爆出與女星林倪安的情感糾紛，身為節目代理班長的亮曦，難免成為媒體追問的箭靶。

朱宇謀。（資料照，記者潘少棠攝）朱宇謀。（資料照，記者潘少棠攝）

亮曦展現極高求生欲，他先是大讚朱宇謀私下是個非常溫暖的陽光大哥哥，對後輩十分提攜，兩人有次逛街遇到，朱宇謀還陪聊一個多小時，鼓勵他遇到挫折不要沮喪。但被有無傳訊關心對方的「桃花煞」？亮曦立刻大打安全牌，笑認兩人其實沒有熟到可以過問對方的床頭私事：「現在要先讓他好好的，我跟他沒有到非常熟，這時候過度關心很刻意，但我心裡面是希望一切都好。」

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