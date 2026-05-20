錢人豪告《周處》抄襲求償500萬 一審智慧法院判敗訴確定

錢人豪告《周處除三害》抄襲求償500萬。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者王定傳／新北報導〕知名導演錢人豪指控電影《周處除三害》與自己先前構思的作品《無法無天》過於相似，控告製作、發行該片的「一種態度電影公司」負責人黃江豐、監製李烈、導演黃精甫，求償500萬元；被告則主張創作來源自中國經典故事《世說新語》的《周處除三害》篇章，並以台灣十大槍擊要犯「劉煥榮」為原型人物，內容無實質相似。一審智慧財產及商業法院法官判定，兩者劇本並無實質相似，錢所提證據亦無法證明被告有接觸《無法無天》劇本可能，判決錢敗訴；據了解，雙方均未上訴，全案已於5月中旬判決確定。

錢人豪以其所開設的松露公司提訴求償並主張，他在2015年開始撰寫《無法無天》電影系列劇本，至2017年完成《無法無天－傷心太平洋》電影劇本，並曾於微博社群平台及2018年間香港燎原計畫中公開；怎料，2023年上映的《周處除三害》，其劇本與電影情節、故事大綱、角色金句、故事情節，甚至主角名字均與《無法無天》劇本內容實質近似，侵害松露公司的著作財產權及錢人豪的著作人格權。

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一種態度公司等被告主張，《周處》一片創作靈感源自香港知名編劇陳慶嘉與導演陳嘉上，計劃改編中國經典故事《世說新語》的《周處除三害》篇章故事；陳慶嘉與香港知名監製錢小蕙將此原創概念告知黃精甫，並同意由黃精甫後續發展此故事概念，黃精甫於2019年開始撰寫《周處》劇本，同年移居台灣後，與李烈、黃江豐相談甚歡決定合作。

一種態度公司等被告並指，《周處》劇本除上述原創概念外，並以「劉煥榮」為原型人物作為男主角「陳桂林」角色，且《周處》角色名字與人物設定、電影架構及事件順序、場景、情節、結局，均與《無法無天》故事內容不同，兩者並無實質相似。

法官則判定，《無法無天》劇本共有38頁、64場，《周處》劇本則有74頁、98場，兩者無論開頭、敘事、場次順序、角色設定、對白、自首過程，以至主角結局，均有所不同。

至於錢認為《周處》抄襲《無法無天》共16處，包含：故事情節均為通緝犯要去警局自首，發現自己不是排名第一位，而決定要除去前面排名通緝犯；主角患有絕症；公祭葬禮殺人；均有女孩被當成禁臠，主角相救後，並給女孩一筆錢；至關帝廟前祈禱，連續丟6個或9個聖筊；主角最終發現自己沒有絕症；主角信教；均有坐船情節等。

法官則以「兩者劇情架構、表達方式並非相同」、「部分劇情是黑道幫派電影、警匪追逐電影中常見對白及情節，並非《無法無天》劇本所獨創的對白及情節」等理由，判定不構成實質近似；至於錢主張劇本曾公開而被抄襲，法官依證人證述等判斷，錢在2017年才完成劇本，怎可能在2011或2012年間即將劇本全文放至社群平台，且錢的微博網站僅能見部分故事大綱，內容亦與《無法無天》劇本不完全相同，更何況黃精甫當時在日本拍片，無接觸《無法無天》劇本之可能。

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