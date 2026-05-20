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娛樂 最新消息

賴清德推1年2千億救少子化 四叉貓狂讚喊「加碼」

賴清德總統今宣布推出「台灣人口對策新戰略」，首波「家庭支持篇」祭出0到18歲每人每月5000元的成長津貼，其中部分將撥入「兒童未來帳戶」。（記者塗建榮攝）賴清德總統今宣布推出「台灣人口對策新戰略」，首波「家庭支持篇」祭出0到18歲每人每月5000元的成長津貼，其中部分將撥入「兒童未來帳戶」。（記者塗建榮攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕賴清德總統今（20）日宣布推出「台灣人口對策新戰略」，首波「家庭支持篇」祭出0到18歲每人每月5千元的成長津貼，其中部分將撥入「兒童未來帳戶」，讓孩子成年即擁有就學、創業的「第一桶金」。賴表示，後續將推出職場友善、家庭支持、住宅提供等完整配套，整體預算規模1年2千億元，台灣有能力負擔，不會排擠其他預算。

稍早網紅「四叉貓」劉宇在臉書發文推崇賴清德提出0到18歲每個月5000元津貼政策，他說：「近2年的事實證明，選民根本不在意立委有沒有前科是不是黑道要不要審預算，我們這些喊著快審預算，不要普發現金把錢花在刀口上的只是40%少數，民進黨在那邊擋普發還要被抹黑這些錢是賴政府超收不肯還給人民。」

四叉貓表示，不如就順應民意，加蔥加到滿，畫餅畫到大，「藍白提普發10000元，民進黨就加碼15000元，藍白提0至15歲國家養，民進黨就加碼到18歲，與其讓藍白在那邊畫餅，乾脆賴清德自己出來喊政績自己賺，反正藍白立委過半，加碼沒過就全是藍白在擋。」

相關新聞：就職2周年》賴：1年2千億救少子化 「兒童未來帳戶」存成年第一桶金

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