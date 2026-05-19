江蕙「第一個男人」64歲了 許志豪揭他現況變成這樣

〔記者陽昕翰／台北報導〕64歲的台語歌壇「情歌王子」王建傑等了44年，終於將在8月登上高流海音館開唱。近來許志豪在節目上與偶像重逢，難掩激動心情直呼：「從來沒想過，我有幸在舞台上與小時候的偶像王建傑老師見面。」

許志豪與偶像王建傑相見歡。（翻攝臉書）

許志豪當場化身小粉絲，大讚：「建傑老師是情歌對唱的代表人物，帥氣的外型加上迷人的嗓音，絕對是當代的情歌王子！」字字句句充滿崇拜。

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提到王建傑，就不能不聊到他與天后「二姐」江蕙的深厚淵源，甚至有歌迷笑稱，王建傑堪稱是「江蕙的第一個男人」，因為他正是第一位與二姐合唱的男歌手。

許志豪受訪透露，自己最愛的歌曲正是王建傑與江蕙對唱的《最愛的人》，笑說：「每次聽都特別有感覺。」

江蕙與王建傑當年的珍貴合照。（南星娛樂提供）

此外，許志豪近來正積極籌備出道以來首場個人專場演唱會，6月將在Legacy Taipei登場。他坦言剛完成第一次綵排，心情才稍微安定，但壓力依舊不小，「我還是非常緊張。」透露現在天天埋首練歌。許志豪自爆：「我是用TICC規格在做這場演唱會，預算已經嚴重超支了。」即便砸重本，他仍認為一切都值得，「畢竟是第一次演唱會，不論人數多少，我都要用大型演唱會的態度和用心來面對。」

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