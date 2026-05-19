自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江蕙「第一個男人」64歲了 許志豪揭他現況變成這樣

〔記者陽昕翰／台北報導〕64歲的台語歌壇「情歌王子」王建傑等了44年，終於將在8月登上高流海音館開唱。近來許志豪在節目上與偶像重逢，難掩激動心情直呼：「從來沒想過，我有幸在舞台上與小時候的偶像王建傑老師見面。」

許志豪與偶像王建傑相見歡。（翻攝臉書）許志豪與偶像王建傑相見歡。（翻攝臉書）

許志豪當場化身小粉絲，大讚：「建傑老師是情歌對唱的代表人物，帥氣的外型加上迷人的嗓音，絕對是當代的情歌王子！」字字句句充滿崇拜。

提到王建傑，就不能不聊到他與天后「二姐」江蕙的深厚淵源，甚至有歌迷笑稱，王建傑堪稱是「江蕙的第一個男人」，因為他正是第一位與二姐合唱的男歌手。

許志豪受訪透露，自己最愛的歌曲正是王建傑與江蕙對唱的《最愛的人》，笑說：「每次聽都特別有感覺。」

江蕙與王建傑當年的珍貴合照。（南星娛樂提供）江蕙與王建傑當年的珍貴合照。（南星娛樂提供）

此外，許志豪近來正積極籌備出道以來首場個人專場演唱會，6月將在Legacy Taipei登場。他坦言剛完成第一次綵排，心情才稍微安定，但壓力依舊不小，「我還是非常緊張。」透露現在天天埋首練歌。許志豪自爆：「我是用TICC規格在做這場演唱會，預算已經嚴重超支了。」即便砸重本，他仍認為一切都值得，「畢竟是第一次演唱會，不論人數多少，我都要用大型演唱會的態度和用心來面對。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中