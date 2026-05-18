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娛樂 最新消息

輝達害慘李四川？！ 苦苓曝他新北市長大位恐一場空

國民黨新北市長參選人李四川。（記者翁聿煌攝）國民黨新北市長參選人李四川。（記者翁聿煌攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨新北市長參選人李四川17日在社群媒體發文，在《打造AI廊帶連起雙北，要把年輕人留在雙北》影片中細數打造AI廊帶，從台北市到新北市，AI廊帶不是畫在簡報上，是蓋在地圖上。

針對雙北共治，李四川表示最重要的就是交通，輝達（Nvidia）進駐北士科，提供將近1萬個工作機會，70%應該都是新北人，AI的廊帶，從內科到北士科，再經過蘆洲，再到土城的鴻海，從板橋到新店。

不過苦苓卻在臉書發文以「輝達害慘李四川」為題，表示輝達落腳北士科，輝達總部將「複製貼上」搬來台北，李四川引以為最大政績，卻不知道輝達總部很可能蓋不成：

一、依台北市法規，大樓屋頂必須鋪設太陽能發電設施，但輝達總部的屋頂是一個個尖尖的突起，根本無法裝太陽能，首先就不合格！

二、依台北市法規：大型廠房周圍必須有規定比例以上的綠地，輝達總部的面積幾乎把北士科這塊地佔滿了，根本沒有足夠的地方種樹，又不合格！

三、輝達當然要吃大量的電，但北市科周圍的變電所早就飽和，台北市只要新蓋變電所一定遭到民眾反對，如果「地下化」又有淹水危險且要蓋九年之久⋯⋯輝達最後如果無電可用，那當然也就搬不過來。

苦苓表示，萬一最後「竹籃打水一場空」，李四川引以為傲的唯一政績也一場空，那新北市長的大位恐怕也要一場空了。

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