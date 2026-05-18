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台灣是我們國家不該受打壓！ 吳欣岱發聲挺賈永婕

賈永婕在《木曜4超玩》節目直言：「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊。」意外引發部分藍營人士不滿。（資料照）賈永婕在《木曜4超玩》節目直言：「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊。」意外引發部分藍營人士不滿。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人邰智源邀請101董事長賈永婕到網路節目《木曜4超玩》，他提到當全世界都在幫助台灣時，只有台灣人在拆自己的台。對此，賈永婕也直言：「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊。」不過賈永婕此言，意外引發部分藍營人士不滿。

台灣基進台北市議員參選人吳欣岱17日在臉書發文力挺賈永婕，認為那些攻擊她的言論，根本不是針對賈永婕這個人，而是一個警告，警告所有公眾人物，不要輕易說出「我是台灣人」、「台灣是國家」這幾個字，讓「愛台灣」變成一件需要道歉的事。

吳欣岱表示，當然可以批評政府，可以不支持執政黨，可以覺得那句話說得不精準，「這些想法都很正常，民主社會本來就有不同聲音，但這次的攻擊，從一開始就在模糊焦點。有人說她是酬庸董事長，用職位判斷賈永婕說的話有沒有價值，根本沒認真理解她說的內容。」

她分析賈永婕說的是「你可以選擇」，沒有人要趕任何人走，卻被刻意曲解說她「決定誰該離開台灣」，「還有人搬出川普，說愛台灣的人應該多跟中國交流。愛台灣的人當然廣交朋友，但朋友和霸凌者是兩回事。沒有人會因為隔壁鄰居天天揚言要闖進來，還要委屈自己去討好他。」

吳欣岱強調一個表達認同台灣的人，都會被追著攻擊，這說明現在的中國國民黨，紮紮實實在替中共守住那條「不准台灣正常化」的紅線，「民主社會當然可以吵稅制、吵交通、吵施政。但民主自由從來都不等於台灣必須包容自我消滅；一個正常國家，不會把支持敵國併吞自己說成多元意見；一個正常社會，也不會把否定自身存在包裝成不同聲音。」

吳欣岱表示，愛台灣從來都不是哪個政黨的專利，認同台灣也不是政治狂熱，在中共持續以軍事與認知戰壓迫台灣的此刻，每個人都可以大聲說出「我珍惜台灣的民主自由」，而不需受到攻擊。這就是我們和中國根本的不同，「我們可以有不同政黨，可以對很多事吵、辯、監督。但有一件事不應該被模糊：我們是台灣人，台灣是我們的國家。這是健康、正常的自我認同，不應該受到打壓。」

相關新聞：賈永婕爆國籍疑雲 霸氣首回應：只有一本中華民國護照

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