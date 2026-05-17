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賈永婕爆國籍疑雲 霸氣首回應：只有一本中華民國護照

賈永婕近期成為話題焦點。（翻攝自賈永婕IG）賈永婕近期成為話題焦點。（翻攝自賈永婕IG）

〔記者林南谷／台北報導〕台北101董座賈永婕近日接受藝人邰智源訪問，霸氣脫口：「如果不愛台灣，那就不要待在這裡！」事後坦言沒想到這段對話會引發爭議，對此，今（17）日中午，她透過IG正面回應國籍疑雲。

賈永婕表示，沒想到和邰智源的一段對話，會引起這麼多回響，「當然，也有不少對號入座與刻意曲解，還有人說我下台之後，才會來台北101消費。」強調自己從來不是政黨認同，而是對這塊土地最基本的主權認同與珍惜。

賈永婕爆國籍疑雲 霸氣首回應：只有一本中華民國護照她強調熱愛台灣，熱愛中華民國，從來不是對立，「我們是同一國！」（翻攝自賈永婕IG）

「你可以不支持執政黨，當然也可以支持國民黨；你可以批評政府、監督制度，這些都是民主社會珍貴的價值」，賈永婕說，如果一個人連自己所站立的土地都不願意認同，台灣沒有情感，只剩下否定、輕蔑與敵意，不願為台灣的努力與成就喝采，甚至選擇不當台灣人，那就真的不要委屈自己。

賈永婕堅信熱愛台灣，熱愛中華民國，從來不是對立，「我們是同一國！看到國旗飄揚會感到驕傲，為台灣被世界看見而感動，這是再自然不過的情感。」

發文中，賈永婕也首度提及國籍疑雲，她清楚表示：「我和我的家人，只有一本護照，就是中華民國護照，從來沒有申請，也從未想過擁有其他國家的護照。」強調可以有不同立場、不同聲音，但請不要否定共同站立的這塊土地，「因為台灣，是我們共同的家，我們的國家！」

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