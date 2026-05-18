皇室浪漫神話1》IU收視保證！邊佑錫挑中《大君夫人》人氣漲 提及量狂飆627％

IU（左）、邊佑錫跨越圍牆的浪漫之吻，象徵著兩人的愛超越階級身分。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／專題報導〕以「南韓皇室」為題材的韓劇堪稱不敗神話，從2006年的尹恩惠、朱智勛主演的《宮》，一直到今年的《21世紀大君夫人》，IU、邊佑錫再度勾起20年前的那份心動，故事背景設定仍施行君主立憲制的南韓，老掉牙的「先婚後愛」題材，加上跨越階級的愛情故事，至今依然讓觀眾百看不厭。

邊佑錫（左）、IU假戲真做的老哏劇情，觀眾依舊買單。（翻攝自MBC臉書）

IU在劇中自願嫁作大君夫人。（Disney+提供）

《21世紀大君夫人》找來演歌雙棲的天后IU主演，被韓媒譽為「值得信賴的演員」的IU，從古裝劇到時裝劇樣樣都在行，包括《月之戀人—步步驚心：麗》、《德魯納酒店》、《我的大叔》，到去年獲獎無數的《苦盡柑來遇見你》，在在證明「IU出品，必屬精品」。

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邊佑錫飾演理安大君，雖然演技備受爭議，不過人氣增長許多。（Disney+提供）

除了收視掛保證的IU之外，劇組更相中2024年因《背著善宰跑》爆紅的邊佑錫擔綱男主角，邊佑錫在前年升格為亞洲新男神，外界認為下一部作品將是延續人氣、證明自己的關鍵，結果他真的很會挑，在暴增20倍的劇本邀約當中，選中了《21世紀大君夫人》打響回歸第一砲。

儘管大眾對邊佑錫的演技褒貶不一，但從「話題度」數據顯示，自開播以來，邊佑錫的「提及量」較去年同期增加超過627%，且IG人數也有明顯增加，可看出兩人的表現仍讓許多觀眾買單。大結局收視率13.8％，刷新自身最高成績，更是Disney+史上全球首播觀看次數最高的韓劇。

《21世紀大君夫人》由IU、邊佑錫、魯尚炫、孔升妍主演。（Disney+提供）

該劇在上週播出大結局，創下13.8%的高收視率，刷新自身新高。只是該劇自開播以來，爭議從來沒有停過，除了演技爭議、劇情不合理以及拒絕接受採訪之外，逼得劇組不得不發聲道歉的，是在倒數第二集當中，邊佑錫飾演的理安大君雖然順利稱王，戴著卻是中國藩屬國的「九旒冕冠」，而非「十二旒冕冠」，且大臣喊的「千歲」，不是「萬歲」，因而挨批是矮化南韓，瞬間引發輿論沸騰。製作團隊立刻發聲明道歉，讓《21世紀大君夫人》在並不那麼完美的情況下畫下句點。

IU、邊佑錫合作《21世紀大君夫人》備受矚目。（Disney+提供）

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