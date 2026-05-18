田馥甄「回娘家」挺動力火車不忘宣傳8446 Selina美美現身包廂

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后田馥甄，昨（17日）晚現身小巨蛋，力挺昔日同門師兄動力火車的最終場「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」演出，事後她分享合照，也感性談到彼此情誼像家人一般。另外好姐妹Selina昨晚也特別打扮，帶著兒子一起坐在包廂欣賞動力火車演出，粉絲則充滿期待，仍希望有朝一日能再次看到S.H.E合體開唱。

田馥甄（中）很開心能擔任昔日師兄動力火車演唱會嘉賓。（華研提供）

昨晚看到田馥甄現身老東家華研場子，不少網友熱烈討論她和華研是否「破冰」了，尤其田馥甄在台上幽默提到：「我現在對8446（華研股票代碼）已經沒有貢獻。」更被網友笑稱直接幫華研股票做了最好宣傳，貢獻很大。

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演出結束，田馥甄發文抒發感想：「火車《一路向前》，歲月一直走，生命的風景不斷地變換流逝。不變的是，我們像家人般的情誼。兄弟姐妹不一定會像朋友無話不說那般親密，但只要是彼此生命中重要的場合，一定不會缺席。」

田馥甄（中）希望永遠的師兄動力火車都能幸福。（華研提供）

田馥甄還說：「謝謝師兄的邀約，好開心也好榮幸，能參與這次演唱會，選歌《除了愛你還能愛誰》和我永遠的師兄告白。無論身在何處、去向何方，我們都《還是要幸福》。」另外她談到：「今天也見到了好多老朋友、同事，見大家都好好的，覺得真好。我們都要幸福喔！」

看到田馥甄站台老東家旗下歌手的動力火車，各社群出現許多討論，有網友幽默說，今天要好好觀察「8446」（華研）會不會和田馥甄一起「一路向前」？

Selina（右）和妹妹任容萱一起到小巨蛋看演唱會。（翻攝自臉書）

Selina昨晚也帶著兒子小腰果，還有媽媽、妹妹任容萱等家人一起到小巨蛋看動力火車演唱會，任容萱分享在包廂內的合照，並說：「記錄一下全家一起看動力火車演唱會，好幸福的一天，嘉賓馥甄出現時，影片裡除了尖叫還是尖叫，而且腰果一直對著舞台喊『甄甄阿姨』、『甄甄阿姨』，超級可愛！」

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