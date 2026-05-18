孫安佐再爆爭議！廣告小妹神解析狄鶯教育盲點：太愛外包

〔記者李紹綾／台北報導〕星二代孫安佐（現名孫健豪）近日因涉嫌持有改造槍枝遭檢警拂曉偵辦，再度引發全台輿論。面對兒子再度登上社會版面，母親狄鶯日前在Twitch開直播，幾杯黃湯下肚，情緒徹底潰堤，痛哭叫陣檢警、名嘴，並委屈吶喊「安佐不是壞孩子」，引發各界熱烈討論。網紅廣告小妹有感開酸：「問題不是慈母，是太愛外包！」

狄鶯（左起）、孫鵬的兒子孫安佐再度登上社會版面。（翻攝自臉書）

網紅廣告小妹向來言辭犀利，他昨（17日）有感而發，在臉書連發2則貼文，透露看完狄鶯的直播後，從一開始的無法理解，到後來逐漸轉為同理，她忍不住直呼：「養兒子真的好難。怕兒子軟弱，又怕他太強勢。擔心他過於平庸，又擔心他天賦異稟用錯地方。」

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狄鶯日前微醺直播痛哭。（翻攝自Twitch）

廣告小妹坦言，過去幾次談到孫安佐時，其實都不忍心把話說得太難聽，甚至認同狄鶯所說的「他不是個壞孩子」，確切來說：「他是被迫走在歪路上。」她指出，孫安佐從小就對各種武器展現濃厚興趣，小時候孫鵬陪他玩玩具槍，國中就會自製火槍，狄鶯當初應該很自豪生了個才華出眾的兒子。然而，一切的轉折點在於父母開始感受到兒子的「不可控」，於是決定將他送出國由他人管教，才演變成後來的驚天爭議。

孫安佐（右）遭裁定「羈押禁見」，狄鶯（左）被網友酸「慈母多敗兒」。（翻攝自臉書）

對於外界長年炮轟狄鶯「慈母多敗兒」，廣告小妹直言這句話很煩人、根本搞錯重點：「不是有了慈母才有敗兒，是母親不能只有慈，更需有責任感。」她以去年狄鶯計畫把在台灣一直惹事的孫安佐送去日本讀書為例，當時經紀人就透露，孫安佐本人意願不高，「難管教就想送出去給別人管的心態再次出現。所以問題真的是慈母嗎？還是太愛外包？以及不尊重孩子本人意願。」

狄鶯（左起）、孫鵬的兒子孫安佐再度登上社會版面。（翻攝自臉書）

此外，針對大批網友狠酸「孫安佐都已經26歲了，不該再苛責父母、拿原生家庭當擋箭牌」的說法，廣告小妹直接引用日前聽到的脫口秀段子進行神回擊：「一棟大樓的地基沒有打好。你住26樓，會覺得很安全嗎？」她感嘆，社會大眾平時都說原生家庭的創傷要靠一輩子去療癒，「但換到孫安佐又變成他要自己長大。我們一堆中年人都還在療傷了呢。」

孫安佐在河堤測試製火焰槍。（翻攝自Instagram）

廣告小妹最後分享，自己以前持續做家訪的那幾年，看多了別人糟糕的原生家庭，才驚覺自己算還好，她認為孫安佐的頑劣並非天生，語重心長做出結論：「問題孩子都各有原因，本性頑劣真的是極少數。」

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