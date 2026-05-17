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娛樂 音樂

金曲準歌王槓上蕭煌奇！「不愛唸書」一路讀到博士班超狂

〔記者張釔泠／台北報導〕董事長樂團主唱吳永吉Kiat Táng去年底發行首張個人台語創作專輯《褪褲lān的兄弟》，入圍金曲獎4項肯定，並將與蕭煌奇、曾瑋中、周自從、CJMit爭奪歌王，他特別謝謝猴峒礦工文史館，謝謝這張專輯的所有工作人員們，更謝謝董事長樂團團員們，並笑說：「我沒有單飛，只是走若飛⋯」。

吳永吉將爭金曲歌王。（獨一無二提供）吳永吉將爭金曲歌王。（獨一無二提供）

入圍金曲獎後，吳永吉回家跟老爸報喜訊，然後跟他說：「如果得獎，獎金一人一半，因為這張是屬於你的故事⋯他笑得合不攏嘴！」他說：「人生從來沒有想過要發個人專輯，因為從高中（1989年）玩音樂開始，就是一直是樂團的一部分，或許緣分到了，寫一張老爸年輕時的礦工生活（職涯28年），寫一張礦工的兒子心情轉折。心酸的故事，歡喜的往事⋯」

專輯全是取自自身經驗，歌曲《你莫看阮無》描述也許出身低，但決不能被人看低。吳永吉表示，從小的鄰居好友、同學，都是礦工子弟，所以從來不會覺得自己的出身低，70年代台灣經濟起飛，這些礦工冒著生命危險，讓黑炭變黃金，沒有功勞也有苦勞。他說：「我們這個社區，應該只有我家四個小孩都可以念到高中，其他童伴幾乎都是國中畢業都去當學徒、工作了，但我們友情一直都很好，都一直有聯繫。」自認不愛讀書的他，2020年從師大流行音樂應用碩士在職專班畢業，2021年考進台灣師範大學台灣語文學系博士班。

吳永吉將爭金曲歌王。（獨一無二提供）吳永吉將爭金曲歌王。（獨一無二提供）

平溪天燈節被譽為世界14大必遊嘉年華之一。但從小在瑞芳長大的吳永吉表示，每年瑞芳舊街會辦瓶（平）燈節，鼓勵小朋友去彩繪各式各樣的瓶子，把夢想跟創意畫作瓶子上，然後都可以平平安安。瓶子對於瑞芳的礦工是相當重要的，天氣濕冷不易出門買菜，都會醃好一罐罐鹹鹹的菜脯，礦工的便當很需要鹽分，所以通常菜脯都很鹹，也可以補充礦工所流失的汗水。

吳永吉與爸爸分享入圍成績。（獨一無二提供）吳永吉與爸爸分享入圍成績。（獨一無二提供）

他補充，其實早期礦工的小孩，都是拿火把的，由於煤油較危險，容易滴到燒燙傷，跟引起火災，近幾年改成用瓶燈去祈福，充滿藝術美感，也不會造成空汙及山林問題。《平平安安》也成為歌曲創作靈感，譜成歌曲。

他也宣布將在6月13日下午2點於北流卡夫卡舉辦「褪褲lān的兄弟講唱會」，親自講述專輯中的每一首的創作起源與故事，會後也會進行專輯簽名，售票請洽Klook客路。

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