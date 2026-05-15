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娛樂 音樂

S.H.E為師兄合體了！「台灣至寶」孫易磊「大師兄」林智勝都來了

動力火車收到影視歌多位名人祝福。（華研提供）動力火車收到影視歌多位名人祝福。（華研提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳演唱組合動力火車，今（15日）晚將一連3天在小巨蛋舉辦「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，演出尚未開始，小巨蛋外場已是「星光閃閃」，除了S.H.E再次為了昔日師兄「合體」，另外演藝圈影視歌領域，多位天王、天后，金曲、金鐘、金馬得主紛紛送花祝賀，不僅如此，棒球界「大師兄」林智勝，還有被封為「台灣至寶」的孫易磊也送花祝賀，展現動力火車超好人緣。

S.H.E「合體」送花給昔日師兄動力火車。（記者陳慧玲攝）S.H.E「合體」送花給昔日師兄動力火車。（記者陳慧玲攝）

儘管已不再是同門歌手，但是動力火車對於S.H.E的Selina、「Hebe」田馥甄，還有Ella，都是心中永遠的師兄。Selina送花的花牌寫著「我在皮克敏世界，有陪你們散步，一路唱進小巨蛋喔！」田馥甄花牌則引用動力火車歌曲寫著「永遠的師兄，除了愛你還能愛誰」，Ella則寫下「親愛的大師兄們，一路向前，場場爆滿，熱血開唱，萬人吶喊，經典不散，掌聲不斷。」也祝福動力火車巡演「大大成功，Good Show！」

林智勝送花祝福動力火車。（記者陳慧玲攝）林智勝送花祝福動力火車。（記者陳慧玲攝）

另一位「大師兄」林智勝也送花給動力火車，並邀請顏志琳和尤秋興一起參與高爾夫球公益賽，為偏鄉孩子揮桿同行。孫易磊的花牌則寫「預祝兩位超級巨星我的偶像，演唱會一切順利。」

孫易磊送花給偶像動力火車。（記者陳慧玲攝）孫易磊送花給偶像動力火車。（記者陳慧玲攝）

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