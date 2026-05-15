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10歲就被哥哥性侵！接班人弟弟曝「關鍵音檔」：嘴裡都是你的X

Pi（左）涉嫌性侵弟弟Psi多年。（翻攝自IG）Pi（左）涉嫌性侵弟弟Psi多年。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國啤酒集團Singha（勝獅）的第四代接班人Pi Scott被指控性侵弟弟Psi（Sai）長達12年，他在5月12日發影片否認性侵，稱只是小孩子時期的捉弄。弟弟Psi隔天（13日）立刻反擊，公開的錄音檔中，Psi哭訴在未成年時就被哥哥強迫X交，讓他痛苦不已。

Psi公開關鍵錄音檔，兩兄弟以泰文、英文夾雜對話，Psi稱自己無法跟男生交往，「因為我有時候還是會想起你的XX在我嘴巴裡，真的太可怕了、好痛苦，沒有任何弟弟應該受到這樣的經歷，這不只是性侵，而是亂倫了。」他認為，哥哥就是利用他年紀還小、還沒有完整的行為能力，才對他伸出狼爪。

Psi公開與哥哥Pi對質的錄音檔，內容令人毛骨悚然。（翻攝自IG）Psi公開與哥哥Pi對質的錄音檔，內容令人毛骨悚然。（翻攝自IG）

被指控性侵的哥哥Pi表示，自己也不知道在幹什麼，因為當時他年紀也還小。Psi反駁：「但你現在已經長大了，你還是曾經做過這些事情的人！」Pi則稱長大之後才知道那是錯誤的，但做過的事情已經無法挽回；Psi則回應，當時自己才10歲，哥哥那時候都已經16歲了，其實已經足夠大了解這是錯的，卻仍是鑄成大錯。

這起事件在泰國掀起軒然大波，不過竟意外引發「按讚事件」，原來Pi透過老婆Mild的IG帳號發文否認性侵，許多藝人紛紛在下方留言力挺或者按讚，被網友批評在搞不清楚狀況的情況下，就胡亂選邊站，簡直形同支持性侵犯，再度引來輿論沸騰，才逼得多名泰國藝人事後發文道歉切割，成為案外案。

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☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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