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娛樂 最新消息

坎城影展》趙婷當評審宛如參加大師課 黛咪摩爾直言對抗AI「註定會輸」

韓國名導朴贊郁（右起）和評審團成員黛咪摩爾、趙婷一同現身坎城影展開幕式。（法新社）韓國名導朴贊郁（右起）和評審團成員黛咪摩爾、趙婷一同現身坎城影展開幕式。（法新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕第79屆坎城影展於台灣時間今（13）日凌晨正式揭幕，《游牧人生》金獎導演趙婷擔任主競賽評審，笑說當得知評審團主席是朴贊郁時，自己就像是來參加一場「大師課」，「我內心還是一名觀眾，希望能感受國際化、多元的電影，跟大家一起哭一起笑。」

趙婷則分享自己對東西方文化與神秘主義的看法，認為西方世界其實本身就擁有深厚的神秘主義傳統，「如果回溯古希臘神秘主義，你會發現它並不只是邏輯、科學與技術。」她認為，西方文明曾在擴張與理性化的過程中，逐漸失去某些詩意與靈性。

她表示：「表面上看起來，好像是我把東方的東西帶到西方，但其實西方文明深處本來就擁有這些。」更說期待透過今年坎城影展的作品，再次感受到那種超越語言與意識形態、真正能將人們連結在一起的神秘力量。

同樣擔任評審的黛咪摩爾被問到AI對藝術創作帶來的衝擊，坦言：「我們對抗AI，可能是一場註定會輸的比賽。」但她也認為，真正無法被AI取代的，仍是來自人類靈魂與真實情感的藝術本質，她表示「真正的藝術來源於靈魂，來源於我們真實的感受，而這是技術無法複製的。」

第79屆坎城影展於當地時間5月12日至5月23日舉行。

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