一粒老鼠屎壞了一鍋粥！ 張雅琴再轟區桂芝

北一女教師區桂芝近日接受訪問引發軒然大波。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕立法院8日在藍白立委聯手下，三讀通過軍購條例，預算上限共匡列7800億，大砍4700多億。對此，北一女教師區桂芝接受中國國營媒體訪問表示，她主張「零軍購」並認為台灣人就是中國人，如果台灣人承認這一點，其實和平就來了，如此一來軍購一毛錢都不用花，引發輿論撻伐。

年代新聞台《年代晚報》有「女戰神」封號的當家主播張雅琴昨（11）日晚間在新聞報導中砲轟區桂芝，並質問母校北一女中：「找不到好的老師來教嗎？」今天一早，她接受《自由娛樂頻道》訪問，一提到區桂芝，她說：「感覺就像一粒老鼠屎壞了一鍋粥。」

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張雅琴表示，每個人都可以有他的政治傾向，但你不能打著北一女的名號，一直接受中國媒體的訪問，然後唱衰台灣，「更受不了的是，她就是完全不在乎台灣的感受，也覺得你動不了她。」

張雅琴有「女戰神」封號。（翻攝自張雅琴臉書）

其實北一女去年就已經約談過區桂芝，也下令不能接受中國官方媒體訪問，不過區桂芝依舊照做，張雅琴說：「沒見過這種人。」

昨晚張雅琴在《年代晚報》怒斥區桂芝多次因為爭議言論，讓北一女中陷入輿論風暴，她表示：「到現在還留著這號人物到底是在幹什麼？我身為校友我真的覺得非常不齒，當然區桂芝不是北一女畢業的，她是在北一女教書，北一女找不到好的老師來教嗎？」

張雅琴表示：「身為教職公務人員，妳可以一天到晚唱衰台灣，大放厥詞嗎？北一女的校友們，大家都覺得超丟臉，妳可以有妳的政治立場，但妳不可以扛著北一女招牌到處去說。如果區桂芝想當中國人，妳現在就可以移民過去啊！妳幹嘛賴在台灣？拜託！區桂芝就是靠北一女的光環，離開北一女，中國誰理妳，整個事情讓我覺得噁心至極。」

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