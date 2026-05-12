自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

一粒老鼠屎壞了一鍋粥！ 張雅琴再轟區桂芝

北一女教師區桂芝近日接受訪問引發軒然大波。（資料照）北一女教師區桂芝近日接受訪問引發軒然大波。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕立法院8日在藍白立委聯手下，三讀通過軍購條例，預算上限共匡列7800億，大砍4700多億。對此，北一女教師區桂芝接受中國國營媒體訪問表示，她主張「零軍購」並認為台灣人就是中國人，如果台灣人承認這一點，其實和平就來了，如此一來軍購一毛錢都不用花，引發輿論撻伐。

年代新聞台《年代晚報》有「女戰神」封號的當家主播張雅琴昨（11）日晚間在新聞報導中砲轟區桂芝，並質問母校北一女中：「找不到好的老師來教嗎？」今天一早，她接受《自由娛樂頻道》訪問，一提到區桂芝，她說：「感覺就像一粒老鼠屎壞了一鍋粥。」

張雅琴表示，每個人都可以有他的政治傾向，但你不能打著北一女的名號，一直接受中國媒體的訪問，然後唱衰台灣，「更受不了的是，她就是完全不在乎台灣的感受，也覺得你動不了她。」

張雅琴有「女戰神」封號。（翻攝自張雅琴臉書）張雅琴有「女戰神」封號。（翻攝自張雅琴臉書）

其實北一女去年就已經約談過區桂芝，也下令不能接受中國官方媒體訪問，不過區桂芝依舊照做，張雅琴說：「沒見過這種人。」

昨晚張雅琴在《年代晚報》怒斥區桂芝多次因為爭議言論，讓北一女中陷入輿論風暴，她表示：「到現在還留著這號人物到底是在幹什麼？我身為校友我真的覺得非常不齒，當然區桂芝不是北一女畢業的，她是在北一女教書，北一女找不到好的老師來教嗎？」

張雅琴表示：「身為教職公務人員，妳可以一天到晚唱衰台灣，大放厥詞嗎？北一女的校友們，大家都覺得超丟臉，妳可以有妳的政治立場，但妳不可以扛著北一女招牌到處去說。如果區桂芝想當中國人，妳現在就可以移民過去啊！妳幹嘛賴在台灣？拜託！區桂芝就是靠北一女的光環，離開北一女，中國誰理妳，整個事情讓我覺得噁心至極。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中