老公性侵親弟12年！泰女星嫁豪門剛懷孕 IG慘遭灌爆：妳是幫兇嗎？

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰國女星Mild嫁給知名啤酒集團Singha（勝獅）的第四代接班人Pi Scott，4月底才開心宣布懷孕，結果Pi的弟弟近期透過社群平台控訴，自己從小就遭到哥哥性侵，長達12年都活在陰影之下。這幾天，Mild的IG被大批網友灌爆，質疑她是否知情不告，引發討論。

Mild（右）才剛嫁給勝獅第四代接班人Pi，結果就出大事。（翻攝自IG）

Psi在影片中聲淚俱下，控訴自己的親哥哥Pi自他未成年以來就對他伸出狼爪，且握有Pi親口承認罪行的錄音檔，全家人都知情，卻沒人幫他伸張正義，甚至還曾被保母性侵。雪上加霜的是，連媽媽都要跟他搶外公留給他的遺產，難怪他哭訴自己根本不被當人看。

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Psi（右）控訴遭哥哥Pi性侵長達12年，且全家人都知情。（翻攝自IG）

Mild捲入風波中，網友怒轟如果知情就是共犯，但也有人認為應該將矛頭指向當事人。（翻攝自IG）

這件事掀起軒然大波，Psi的「大嫂」女星Mild也被捲入其中，網友到她的IG留言，「你老公真的性侵弟弟嗎？不敢相信，Mild妳事前知道嗎？如果妳知道還幫忙隱藏…」、「幫兇嗎」、「一個家庭怎麼可能不知道弟弟遭受了性侵害？他們為了自己的利益而選擇視而不見」、「什麼時候要發澄清聲明啊？」、「明明知情卻裝不知道，那令人無法接受」。也有人為Mild抱不平，「她只是局外人，怎麼不問當事人啊」、「她懷孕了，妳們有必要這樣嗎？」、「請體諒一位母親好嗎？」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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