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娛樂 音樂

麋先生慶功珍藏馬戲團帳篷模型 爆料團員夫妻《冰與火之歌》組合

〔記者陳慧玲／高雄報導〕經過兩週6場演出之後，金曲樂團麋先生的「大誠保經 x 麋先生 MIXER 大馬戲團 CircUs Max 2026馬戲團運動嘉年華」，昨（10日）晚在高雄順利落幕，會後慶功受訪時，團員們與1:55等比的「大馬戲團帳篷模型」合照，感性談到：「這個模型代表我們這6天一起做的一場美夢，帳篷會消失，但這份感動會跟著模型一樣，永遠留在我們5個人和你們的心裡。」

麋先生完成馬戲團運動嘉年華演出，留下帳篷模型珍藏回憶。（相信音樂提供）麋先生完成馬戲團運動嘉年華演出，留下帳篷模型珍藏回憶。（相信音樂提供）

這次麋先生到高雄的演出，特別和馬戲表演結合，讓歌迷有新鮮體驗，主唱聖皓談到：「為了這次演出才去看馬戲團，很震撼，搬到面前表演更讓人捏把冷汗，我唱的時候都不敢往後看。」他在演唱《愚公移山》時，後面上演著疊椅特技，讓全場看得出奇。聖皓大讚：「馬戲很專業，以前覺得很遙遠，沒想到身邊就有專業團隊，沒有失誤過。」

麋先生預告今年還會有新歌與歌迷分享。（相信音樂提供）麋先生預告今年還會有新歌與歌迷分享。（相信音樂提供）

昨最終場，貝斯手以諾和老婆可庭首次同台合唱團員寫給他們女兒「水水」的歌曲《散散步》，聖皓爆料，當初決定邀請以諾老婆上台時，她沒有抗拒，欣然接受邀約，「她練團就很活潑！」笑虧兩人根本是「冰與火之歌」組合，「太太超熱情、超活潑，以諾則是典型慢熱派，所以大家看到台上的互動，其實完全就是他們私下真實的樣子。」

以諾（右）和老婆被形容是「冰與火之歌」組合。（相信音樂提供）以諾（右）和老婆被形容是「冰與火之歌」組合。（相信音樂提供）

被問到完成演出最想做什麼事情，麋先生團員都說想睡覺，另談到接下來計畫，聖皓說：「都在寫歌 希望快點出新專輯，馬戲團滿有趣，可以思考未來可否變成親子同樂活動。」至於新專輯進度，他說：「盡量明年出新專輯，今年有單曲在準備了，滿特別的合作，有作品往下進行，會有新歌。」

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