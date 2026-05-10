（直擊）真的餓了！EXO施展瞬間移動 下班半小時秒現身金豬食堂

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天團EXO今天（10日）結束一連兩天在台北小巨蛋的演唱會，他們在演出中不斷喊餓，在演出結束後30分鐘，隊長SUHO立刻現身「金豬食堂」的慶功宴現場，被粉絲笑虧：「極餓男團！」

EXO的D.O.小跑步現身，怎麼可以這麼可愛，太犯規了。（記者王文麟攝）

EXO世勳退伍後首來台，黑短髮帥出新高度，到底要高到哪去。（記者王文麟攝）

世勳今天在演唱會中講到：「趕快看完去吃飯啊，你們不吃飯也沒關係嗎？」燦烈接著說：「不行，我要吃飯，我餓、我喜歡飯。」D.O.也說：「我們真的肚子餓了！」看來肚子真的餓扁了。

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EXO的KAI低調現身。（記者王文麟攝）

過往韓星前往慶功宴，差不多都是演出結束的1小時後，結果EXO簡直是使用了KAI的「瞬間移動」功能，演唱會在晚間6點45分結束，結果SUHO在7點15分就到了，粉絲都還在擠捷運、叫計程車，歐巴們就到齊了。

EXO的SUHO面對媒體鏡頭還揮手，難怪照片拍這麼好看。（記者王文麟攝）

EXO SUHO最快抵達慶功宴，滿臉笑容。（記者王文麟攝）

EXO的SUHO狀態像是才剛唱完了快3小時樣子的人嗎？不愧是「水」能力者，臉蛋水潤水潤。（記者王文麟攝）

SUHO滿臉微笑，對著媒體鏡頭揮手，展現專業的一面，步入餐廳內。下一台車是D.O.、燦烈，D.O.小跑步、露出圓滾滾的大眼現身，完全就是吃貨，燦烈是穿著狗狗黑色上衣，戴著帽子快步進入金豬食堂。

EXO的燦烈穿著狗狗上衣。（記者王文麟攝）

EXO的D.O.以圓滾滾的眼睛下車。（記者王文麟攝）

EXO老么世勳就是帥。（記者王文麟攝）

接著世勳也現身，看起來已經卸完妝，天生就這麼帥實在讓人好羨慕。KAI穿著紅色上衣，是唯一一位戴著口罩的成員，他也快步進入金豬食堂，這幾天他十分賣力演出，似乎耗盡所有體力，演唱會接近尾聲看起來十分疲憊，不過粉絲指出，可能是適逢KAI父親忌日，狀態不太好，大家也都很能理解。

EXO的KAI快步進入慶功宴。（記者王文麟攝）

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