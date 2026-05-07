遭韓網封殺仍是人氣王 金秀賢連52週稱霸南韓男星榜

原本穩居一線男星的金秀賢，事業、形象受到重創，至今沉潛1年。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金秀賢捲入已故女星金賽綸生前感情糾紛，原本穩居一線男星的他，事業、形象受到重創，至今沉潛1年，話題卻不斷。韓媒《Star News》近日舉行人氣男星票選，金秀賢在男演員中成功締造52週蟬聯冠軍紀錄，人氣依舊不墜。

金秀賢（中）、李俊昊（右）、邊佑錫是韓媒調查出的人氣男星前三名。（本報合成圖，（左起）翻攝自IG／記者陳逸寬攝／記者王文麟攝）

金秀賢在「스타랭킹（星級排名）」人氣票選中，以39788票奪下第1名，成功締造連續52週蟬聯冠軍紀錄，第2名為李俊昊得票數為37833，第3名為邊佑錫得了21326票。

請繼續往下閱讀...

金秀賢在韓媒人氣票選中，連續52週蟬聯冠軍。（資料照，記者陳逸寬攝）

先前南韓前娛樂記者李鎮浩在YouTube頻道表示，有人在聖水動目睹金秀賢身影，他看來身形消瘦、疲憊不堪，面容也憔悴不已。金秀賢現在在韓網幾乎被封殺，加上每個月都支出龐大數額金錢，讓許多粉絲替他擔心。

人氣榜第二名李俊昊。（資料照，記者王文麟攝）

人氣榜第三名邊佑錫。（翻攝自IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法