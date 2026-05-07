歐洲高價團真的比較好？苦苓揭旅行社不敢說的秘密

苦苓教授大家小撇步，選擇出真正適合自己的歐洲旅行團。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕作家苦苓先前勸退台灣民眾旅遊不要鎖定日本、韓國，直言歐洲非常值得一遊，在治安、物價、效率、移民問題、機票價格，以及服務品質6大指標不斷惡化之下，現在不去，未來可能變得更困難。今（7）苦苓再度發文，指許多人遊歐洲會先考慮報名高價旅遊團，但他也直言「高價團也不是沒有雷」，更教一招小撇步，讓大家爽玩歐洲免踩雷。

苦苓發文表示，有些人因為覺得一生或許只有一次去歐洲的機會，為了留下美好旅遊體驗，寧可多花一些錢，咬牙參加高價團，苦苓提醒：「高價也不百分之百保證就會有絕對的高品質」。

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苦苓推薦歐洲非常值得一遊。（翻攝自臉書）

為了讓台灣民眾樂遊歐洲，苦苓不惜得罪旅遊業者，教大家一個「暗步」：就是「貨比三家」，問A說為什麼B有去某某你們沒有，或是問B為什麼C住某某你們沒有，再問C為什麼A吃某某你們沒有⋯⋯這時各家業者除了說自己家的好話，還可能批評、否定一下對方的行程，那你只要在心中暗自對照比較，就可以選出一個缺點最少的高價團、讓你每分錢花的都值得。

苦苓分析，有些高價團保證全程使用五星級飯店，但某些國家旅館給星星的標準十分鬆散，未必如想像般美好。他也指出不要看飯店的名稱就認為自己住的是高級飯店，苦苓直言：開羅的四季飯店就非常老舊，住起來一點也沒有光榮感。

另外，高價團在某些國家會使用一兩段國內班級取代長途拉車，受到國內航班影響，時段未必很好，有時早上4、5點就要出門，不然就是晚上9、10點才進旅館，結果把自己搞得更累。

苦苓分享高價團幾個高價團經常玩的小花招。（翻攝自臉書）

高價團通常會安排一兩餐米其林餐廳用餐體驗，但有些米其林餐廳並不會把星星大喇喇放在門口，旅客也不會知道自己用餐的餐廳到底是不是「真正的米其林餐廳」。有些餐廳為配合台灣人喜歡在傍晚用餐習慣，加上旅行社殺價，供應的餐食是否與其他客人一般，值得懷疑。

在某些旅遊國家比較偏僻的地方，高價旅行團會選擇住在比較差的旅館，並用「這已經是這裡最好的旅館（和餐廳）」搪塞，如果沒事先做功課，很容易被蒙混。苦苓也提醒，高價團有時為了要和低價團明顯區分，會在行程中另外加一個城市或景點，問題是為了多去這個城市可能又要多搭一段飛機，撇開團費變高不說，該景點是否值得花錢多跑一趟？非常見仁見智。

高價團雖然標榜沒有購物行程，但還是會把遊客帶到某些地毯工廠、香水藝術中心、珠寶博物館，這都是包裝精美的購物站。苦苓呼籲大家要小心這些隱藏的秘密。

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