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娛樂 最新消息

以為只是客串…陳珊妮接《火星女王》自爆：像被騙進去

音樂才女陳珊妮今（6）出席臺北文學閱影展記者會。（記者胡舜翔攝）音樂才女陳珊妮今（6）出席臺北文學閱影展記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕音樂才女陳珊妮今（6）出席臺北文學閱影展記者會，擔任影展代言人的她，去年首次嘗試跨足戲劇圈，接下NHK日劇《火星女王》演出，她笑說原本以為只是輕鬆客串，結果「好像被騙進去一樣（笑）」變成重要角色。

陳珊妮分享，拍攝《火星女王》時使用綠幕（Green Screen）沒有太大壓力，但對自己表現沒自信，「到現在都還沒敢看（作品）」，甚至開玩笑舉例，「知道李奧納多也沒看過《鐵達尼號》，我就先放心了。」

陳珊妮接下NHK日劇《火星女王》演出。（記者胡舜翔攝）陳珊妮接下NHK日劇《火星女王》演出。（記者胡舜翔攝）

其實比起跨界演戲，陳珊妮更誠實面對自己「不擅長」的那一面。她坦言過去確實接過不少導演邀約，但多半最後都選擇婉拒，原因很簡單，不想勉強自己去做沒把握的事。

陳珊妮直言很多劇本角色需要「本格」演出，甚至帶點強烈情緒的表演方式，擔心自己一句話、一次表演就可能影響整個作品的氛圍，「那不是我最有把握的領域。」

不過她也沒有把話說死，談到受邀參演《火星女王》，讓她重新思考與影像創作者之間的互動可能性，未來若有適合的機會，不排除再次嘗試。

追問未來會想挑戰什麼角色？她坦承私下偏愛「壞一點、狠一點」的作品，「像《極道之妻》那種，或是B級片、恐怖片，只要有趣的都行！」與她一貫文青形象形成很大反差，引來現場笑聲。

繞回影展代言人的話題時，陳珊妮自爆學生時期為了看電影「什麼都做過」，甚至靠畫質超差的VHS拷貝追片，真實還原那個「看不到更想看」的瘋狂年代。

陳珊妮坦承私下偏愛「壞一點、狠一點」的作品。（記者胡舜翔攝）陳珊妮坦承私下偏愛「壞一點、狠一點」的作品。（記者胡舜翔攝）

她表示，大學時期深受像維吉尼亞吳爾芙這類創作者影響，也曾迷上影像藝術家德瑞克賈曼的作品，「那時候覺得超酷，很生猛！」但也因當年影展片難得一見，「能看到就像撿到寶一樣」，甚至畫質再差都甘之如飴。

問到對於首次接觸『閱影展』的觀眾，會優先推薦哪部作品作為入門？陳珊妮點名經典電影《時時刻刻》，直呼當年妮可基嫚奪影后的畫面還歷歷在目，「現在回頭看才發現已經20幾年前了！」她認為這類以女性視角出發的作品，不只畫面優美，更能打開觀眾對情感與生命的不同理解。

2026「臺北文學・閱影展影展」票券於5月8日（五）中午12：00於OPENTIX系統正式啟售，更多資訊請密切關注【臺北文學季－臺北文學．閱影展】官網及光點台北官方粉絲頁。

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