自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家）千金網紅遭飯店報警驅逐！劉謙柔怒控「雙面員工」設局誣指酒醉

劉謙柔曬出飯店餐廳用餐照，直指身為常客卻遭不合理對待很痛心。（劉謙柔提供）劉謙柔曬出飯店餐廳用餐照，直指身為常客卻遭不合理對待很痛心。（劉謙柔提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕千金網紅劉謙柔向本報憤怒控訴，她在長期消費的台北遠企飯店（香格里拉台北遠東國際大飯店）遭遇地獄級服務。劉謙柔指出，她在身體極度不適時遭救生員冷眼對待，昨日更在馬可波羅酒廊疑似遭員工惡意誣指酒醉鬧事，飯店方甚至動用警力試圖將她驅逐。面對飯店方的強硬態度，她痛心直言：「這是我見過最傲慢、最離譜的五星級服務！」

據悉，劉謙柔平日常在該飯店健身房購入多堂游泳課程。她回憶，4月20日她在池畔突發急性腹膜炎，向現場救生員求救時，對方的反應令她心寒。劉謙柔憤怒表示：「那個救生員竟然往後退，然後跑去找主管。如果我是心肌梗塞，不是當場就沒命了？」事後她向經理反映，對方竟回稱：「如果你溺水，我們就一定會知道怎麼救；但在岸上……」讓她直呼荒謬，認為飯店根本沒把客人的安危放在眼裡。

五星飯店報警抓千金網紅，劉謙柔怒揭潑髒水內幕。（劉謙柔提供）五星飯店報警抓千金網紅，劉謙柔怒揭潑髒水內幕。（劉謙柔提供）

糾紛在昨日進一步升級。劉謙柔表示，昨她在飯店38樓馬可波羅酒廊處理行銷工作，因思考疲累稍微後仰閉目，卻遭一名曾姓女員工向義大利籍主管告狀，指稱她喝醉酒在現場睡覺。劉謙柔氣憤難平地說：「這杯酒我都還沒動，我只是擺擺樣子拍拍照，她竟然詆毀我、潑我髒水！」她更控訴該名員工玩弄雙面手法：「她跟我說中文時眼神很得意，轉頭卻跟義大利主管講英文，說我欺負她。」劉謙柔坦言當時因情緒激動開罵，卻反被對方錄影存證，對方甚至挑釁稱能讓她「永遠進不來飯店」。

事件最終驚動警方到場。劉謙柔稱，飯店方試圖以她鬧事為由將其驅離，但警察到場檢查後，證實她根本沒有醉意。劉謙柔引述警方說法表示：「警察說他們沒辦法阻止飯店不讓我進去，但如果飯店敢叫保安把我架走，那就是違法的，我可以報警處理。」連警方都對飯店的處理方式感到不解。

經歷一連串風波，劉謙柔表示已退掉所有課程並搬離該飯店，轉往文華東方酒店居住，感嘆兩家飯店的素質簡直「天差地遠」。她質疑遠企飯店身為國際品牌，服務卻極度失職，痛批：「這很丟臉，他們在污衊香格里拉的名聲！」劉謙柔強調，她將正式寫信向香格里拉香港總部投訴，要求撤換不適任員工，並激動表示：「我們台灣是以客為尊的，不該是這種傲慢的態度。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中