（獨家）千金網紅遭飯店報警驅逐！劉謙柔怒控「雙面員工」設局誣指酒醉

劉謙柔曬出飯店餐廳用餐照，直指身為常客卻遭不合理對待很痛心。（劉謙柔提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕千金網紅劉謙柔向本報憤怒控訴，她在長期消費的台北遠企飯店（香格里拉台北遠東國際大飯店）遭遇地獄級服務。劉謙柔指出，她在身體極度不適時遭救生員冷眼對待，昨日更在馬可波羅酒廊疑似遭員工惡意誣指酒醉鬧事，飯店方甚至動用警力試圖將她驅逐。面對飯店方的強硬態度，她痛心直言：「這是我見過最傲慢、最離譜的五星級服務！」

據悉，劉謙柔平日常在該飯店健身房購入多堂游泳課程。她回憶，4月20日她在池畔突發急性腹膜炎，向現場救生員求救時，對方的反應令她心寒。劉謙柔憤怒表示：「那個救生員竟然往後退，然後跑去找主管。如果我是心肌梗塞，不是當場就沒命了？」事後她向經理反映，對方竟回稱：「如果你溺水，我們就一定會知道怎麼救；但在岸上……」讓她直呼荒謬，認為飯店根本沒把客人的安危放在眼裡。

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五星飯店報警抓千金網紅，劉謙柔怒揭潑髒水內幕。（劉謙柔提供）

糾紛在昨日進一步升級。劉謙柔表示，昨她在飯店38樓馬可波羅酒廊處理行銷工作，因思考疲累稍微後仰閉目，卻遭一名曾姓女員工向義大利籍主管告狀，指稱她喝醉酒在現場睡覺。劉謙柔氣憤難平地說：「這杯酒我都還沒動，我只是擺擺樣子拍拍照，她竟然詆毀我、潑我髒水！」她更控訴該名員工玩弄雙面手法：「她跟我說中文時眼神很得意，轉頭卻跟義大利主管講英文，說我欺負她。」劉謙柔坦言當時因情緒激動開罵，卻反被對方錄影存證，對方甚至挑釁稱能讓她「永遠進不來飯店」。

事件最終驚動警方到場。劉謙柔稱，飯店方試圖以她鬧事為由將其驅離，但警察到場檢查後，證實她根本沒有醉意。劉謙柔引述警方說法表示：「警察說他們沒辦法阻止飯店不讓我進去，但如果飯店敢叫保安把我架走，那就是違法的，我可以報警處理。」連警方都對飯店的處理方式感到不解。

經歷一連串風波，劉謙柔表示已退掉所有課程並搬離該飯店，轉往文華東方酒店居住，感嘆兩家飯店的素質簡直「天差地遠」。她質疑遠企飯店身為國際品牌，服務卻極度失職，痛批：「這很丟臉，他們在污衊香格里拉的名聲！」劉謙柔強調，她將正式寫信向香格里拉香港總部投訴，要求撤換不適任員工，並激動表示：「我們台灣是以客為尊的，不該是這種傲慢的態度。」

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