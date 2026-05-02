入伍前最後一錄！男星行李隨身攜帶一物 林美秀當場傻眼：快昏倒

Ozone佳辰（左起）、張再興、林美秀本週以「三代人的約會地圖」為主題帶觀眾探索不同約會地。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕林美秀、張再興和Ozone佳辰錄製TVBS《食尚玩家》全新企劃《我們這一家》，上週首播開出亮眼成績，網路也創下超高流量。聽聞好消息林美秀張再興紛紛表示開心與感謝，林美秀更開心喊話：「希望能長長久久做下去，帶大家去找尋美食跟更多好玩的地方！」

本週節目推出「三代人的約會地圖」，由林美秀、張再興和Ozone佳辰帶領觀眾一窺不同世代的戀愛差異，從約會地點到流行用語全面比拚， Ozone佳辰更將大公開父母相識的「戀愛基地」。

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Ozone佳辰（中）公開父母相識的「戀愛基地」。（TVBS提供）

但沒想到這個全新的組合還未正式展開行程就笑料連連，出發前林美秀就發現佳辰行李異常多，一問之下才知道他後天就要入伍，乾脆直接把行李帶來錄影，甚至連畢業證書都隨身攜帶，讓林美秀當場傻眼、直呼快昏倒。

張再興則在一旁笑到停不下來，忍不住吐槽：「帶戶籍謄本幹嘛啦！」讓現場一度陷入混亂。前往目的地途中，佳辰分享近來流行的「台灣感性」，提到外國人很喜歡台灣街道帶來的「Chill」氛圍。林美秀立刻轉頭考張再興是否知道「Chill」的意思，並笑說：「我們以前都直接講『你很炫喔』。」張再興則從一頭霧水到直接現學現賣：「如果有小弟穿著四角褲來找我，我就要對著他說『哇你怎麼這麼Chill』」台語混英文的情景演示讓車內充滿笑聲。

接著三人來到古早味冰果室，品嚐加入薑、甘草粉與醬油膏的特色「薑汁番茄」，本趟行程佳辰也帶兩位前輩來到一間對他意義非凡的港式餐廳，正是他父母相識的地方。

佳辰透露，媽媽年輕時北上在這裡打工，因而認識爸爸，「如果沒有這間餐廳，就沒有我這個人」，一家人過去也曾回到這裡「踩點」回味。對佳辰而言，從小聽父母分享愛情故事，就是他對「愛」最初的理解。《我們這一家》透過「三代人的約會地圖」，不只呈現世代差異帶來的趣味衝突，也在笑聲中呈現不同的時代背景。

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